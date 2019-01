Newcastles tidligere stjernemanager nekter å dra på St. James' Park

Se Newcastle-Manchester City tirsdag fra 20.30 (kampstart 21.00) på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Kevin Keegan er en av de største heltene i fotballgale Newcastle. 67-åringen var i klubben som spiller fra 1982-84, og i 1992 ble han ansatt som manager på St James' Park.

Keegan førte Newcastle tilbake til Premier League og i 95-96-sesongen utfordret The Magpies Manchester United om tittelen, men det endte med en sur andreplass.

Ny selvbiografi

I januar 1997 trakk Keegan seg som manager, men i 2008 returnerte King Kev til Newcastle. Denne gangen skulle ikke eventyret vare like lenge.

HAR VÆRT DER SELV: Kevin Keegan kjenner seg igjen i Rafa Benitez' situasjon i Newcastle. Foto: Nigel Roddis/Scanpix

Keegan hadde store problemer med klubbens ledelse, med kjøp og salg av spillere, og etter bare åtte måneder var det slutt. I Keegans nye selvbiografi, "My Life in Football", kommer det tydelig frem at forholdet til Newcastle-eier Mike Ashley er iskaldt. Så iskaldt at han holder seg borte fra sin gamle hjemmebane.

– Jeg drar ikke dit før Mike Ashley er borte, sier Kevin Keegan til TV 2.

Og Newcastle-legenden føler med klubbens nåværende manager, Rafael Benitez, som må jobbe under Ashley.

– Det er synd, for jeg elsker klubben. Det er min fars klubb. Det er trist å se hva som foregår der. Jeg synes veldig synd på Rafa Benitez, for jeg vet akkurat hva han går gjennom. Det samme skjedde med meg. Han holder ut, men det var ikke jeg klar for. Jeg var ikke klar for å bli dyttet til side, mens folk sa at jeg ville bli siden jeg tjente så mye penger. Rafa er det eneste håpet Newcastle-fans har for øyeblikket.

Håper klubben blir solgt

​Newcastle har hatt en vanskelig sesong så langt og befinner seg akkurat over streken på 17. plass. Keegan tror, om klubben får nye eiere, at store ting kan skje nordøst i England.

– Jeg har aldri snakket med Rafa om dette, men jeg liker å tro at han ser at det er en mulighet der. Det er en fantastisk klubb. Han har vært i flere storklubber, men jeg tror ikke han har vært i en klubb som Newcastle. Denne klubben har et veldig stort potensiale og Newcastle kan være klubben som utfordrer topplagene. Men det forutsetter at klubben drives på en god måte, og det er ikke tilfellet. Pengene må være der, og det har ikke skjedd. De har fansen, og Newcastle-supporterne kommer ikke fra Korea, Kina eller Norge, Sverige og Danmark. De kommer fra byen Newcastle. Det er annerledes fra andre klubber.