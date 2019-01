– Det blir interessant å se hvordan noen av spillerne takler presset

– Hvis du spør meg, vil jeg si at Manchester City vinner igjen. Men Liverpool har satt seg selv i en posisjon der de er det eneste laget som kan slå Manchester City. Og hver gang de har møtt dem de siste to årene, har de vært det eneste laget som har dominert litt over dem. Selv da de tapte med fem mål forrige sesong, da Mané ble utvist for bruk av høy fot, var Liverpool best de første 20 minuttene med elleve mot elleve. Det er mellom de to, det er det ingen tvil om, sier 67-åringen.

– Det er et «two horce race». Forskjellen på dem er at den ene hesten har vunnet racet tidligere

Det var også Manchester City som kom bakfra og vant ligaen sist Liverpool var i nærheten, i 2014. Da skilte kun to poeng i de lyseblås favør til slutt. I den sluttspurten snublet de røde først mot Chelsea i tredje siste runde, og rotet deretter bort en 3-0-ledelse og spilte 3-3 borte mot Crystal Palace i kampen etter. City kom også bakfra og snøt Manchester United for tittelen i 2012, men Keegan vil ikke være med på at det er lettere å være laget som jager enn dem som blir jaget.

– Folk sier det, men jeg er sikker på at alle helst ville hatt en fire poengs ledelse. Men med en gang du er utpå der … Og det er kun ett jagende lag. Det er et «two horce race». Forskjellen på dem er at den ene hesten har vunnet racet tidligere, mens den andre prøver å vinne for første gang. Hvis Liverpool-laget vinner, så kan de bli den dominerende makten. Det er det som ligger i potten ved sesongslutt, sier fotballegenden.

Hyller Klopp: – Han forstår Liverpool

I sin tid som spiller på Anfield spilte han under de to managerlegendene Bill Shankly og Bob Paisley, og på spørsmål om hvem av dagens Premier League-managere han helst ville spilt for, er den gamle stjerneangriperen klokkeklar.

– Jürgen Klopp. Han forstår det. Han forstår Liverpool. Det er som hånd i hanske. Jeg spilte selv tre år i Tyskland, og man sier at tyskerne ikke har humoristisk sans og ting som det, men det har de. Men Klopp har en engelsk form for humor. Han har Liverpool-humor. Med ham langs sidelinjen, tenker man at han kommer til å takle noen eller løpe ut på banen. Han løp jo ut en gang. Jeg liker det.

– Det er slik jeg var, så jeg er muligens partisk, men jeg tenker at Liverpool-fansen nå ser en manager der som er akkurat som dem. Han sparker hver eneste ball med dem, han oppmuntrer dem. Jeg elsker måten han omfavner alle på etter kampene. Han utelater ikke noen. Jeg elsker måten han håndterer pressen på. Han sier ikke dumme ting eller legger skjul på ting. Han har en mening, og han deler den gladelig. Han forteller sannheten.

– Noen ganger sier han «vi var ikke gode nok i dag», noe noen managere aldri gjør. De kan skylde på dommeren, et par dårlige avgjørelser, banen, hvordan ballen ser ut eller hvordan spillet pågikk. Mens han, hvis de har dårlige dager, noe de ikke har hatt mange av i det siste, bare sier at de ikke var gode nok og at de må jobbe med ting, sier Keegan.

Etter Klopps inntreden høsten 2015 har Liverpool tatt årlige steg, men fremdeles ikke vunnet noe. I den første sesongen ble det finaletap både i Europaligaen og i ligacupen, mens de forrige sesong tapte den gjeveste finalen i Champions League. Keegan forklarer hvorfor fansen elsker Klopp.

– I fortiden har de hatt folk som Rafa Benitez, som så på ark, og Brendan Rodgers, som uttalte ting som man ikke helt skjønte betydningen av. Men nå forstår de Klopp, og Klopp forstår dem, sier fotballegenden.

