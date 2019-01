Tiden går fort i godt lag, heter det. Toyota RAV4 må tydeligvis ha vært godt selskap. For det var tilbake i 2012 at vi sist var her i Barcelona for å kjøre det som da var den helt nye og fjerde generasjon av den folkekjære SUV-en. Det føles ikke så lenge siden.

– Nå har den endelig blitt voksen, skrev vi den gangen. Mye med tanke på plassen, men også de forutsigbare og trygge kjøreegenskapene. Noe som for øvrig preget resten av bilen også. Det trygge og forutsigbare, altså.

Det norske folk likte tydeligvis den folkelige bilen. Den har solgt godt – og er en av Norges mest solgte biler, uansett segment.

Opp mot 5.000 eksemplarer årlig de beste årene og den har med det for lengst blitt en norsk SUV-favoritt. Mer enn 50.000 biler har blitt solgt siden starten, bare i Norge.

Og flere skal det nok bli ...

Det er liten tvil om at RAV4 har blitt betydelig tøffere i trynet.

Hva har vi her?

Syv år har gått. Nå er vi tilbake i Barcelona igjen. Med enda en helt ny RAV4 fra Toyota. Den femte i rekken og en bil som definitivt har store sko å fylle.

RAV4 bygger på en helt ny plattform og er tvers gjennom en ny bil. Fra innerst til ytterst. Selv om konseptet fortsatt er det samme, har den kort og godt ingen ting til felles med forgjengeren. Bortsett fra at det er en mellomstor og fornuftig familie-SUV, som du får i ulike utstyrsvarianter og med eller uten firehjulsdrift.

Toyota her valgt å gjøre den litt mer til SUV-aktig. For å posisjonere den riktig i forhold til "lillebror" C-HR og "storebror" Landcruiser. Rent fysisk er den så godt som lik forgjengeren i størrelse.

Bilene som kommer til Norge vil alle ha samme hybrid-drivlinje. Hverken fossile eller ladbare utgaver tilbys. Bilene leveres med to- og firehjulsdrift.

Prisene starter på 387.000 for utgaven med tohjulsdrift. For firehjulsdrift må man ut med ytterligere ca. 40.000 kroner. Sistnevnte blir garantert bestselgeren i Norge.

Vi liker det nye og tøffere designet på Toyota RAV4.

Hvordan er den å kjøre?

Interiøret er smakfullt og moderne, med ny layout og fine materialer. Plassen er god og vi har ikke kjørt mange meterne inne i Barcelona by før vi merker store forskjeller fra den utgående modellen. Bilen går stillere, den takler brostein, trikkeskinner og ujevnheter fint. Den er også mer oversiktlig – du ser faktisk panseret. Speilene er store og bilen er lett å plassere i hektisk spansk by-trafikk. Nytt er også det kamerabaserte innvendige speilet som krever noe tilvenning. Navigasjonen er også forbedret og leder oss greit gjennom bygatene og etter hvert ut på motorveien.

Da kan vi øke farten. Det at både akselavstanden og sporvidden er økt gir fin stabilitet, selv i hastigheter langt over det norske myndigheter tillater. Styringen er lett, og vi har ulike kjøreprogrammer å velge mellom.

Vi kjører først utgaven med firehjulsdrift. Her merkes det godt at elmotoren som driver bakhjulene har blitt kraftigere. Akselerasjonen er bedre og det bidrar også til at CVT-girkassen, som sammen med en del andre forbedringer, nå ikke jobber like hektisk som som i tidligere modeller.

På utgaven med forhjulsdrift oppleves denne fortsatt som litt masete ved akselerasjon og belastning, men også her mindre enn tidligere. Bilen går stille, med lite dekk- og vindsus.

Høyt utstyrsnivå og flere og bedre sikkerhets- og assistentsystemer trekker også både komforten om bord og kjøreopplevelsen totalt betydelig opp.

Innvendig er den også helt ny, med bedre materialer, mer utstyr og økt komfort.

Hvordan er plassen?

Bilen har så og si lik lengde som tidligere, den er litt bredere og litt lavere. Toyota her senket setene noe. Bilens tyngdepunkt er også lavere og bidrar positivt til kjøreegenskapene. Hybrid-batteriet er plassert under baksetet, bensintanken er flyttet og det kommer bagasjerommet til gode. Her har volumet økt med 79 liter og er nå på hele 580 liter totalt. Det er veldig bra. I følge Toyota er RAV4 den eneste i segmentet som byr på et bagasjerom som er over én meter langt. Dette holder rikelig til en familie.

Bakseteplassen har også vokst, både i bredde og med tanke på beinplass. Det er rett og slett romslig. Det byr nå på et nytt design, med to tydelig separate sitteplasser, men kan fortsatt brukes av tre passasjerer. Takhøyden er også god.

Forsetene er harde i stoppen, men gode å sitte i. Litt kort setepute for langbeinte, dog uten av vi lider noen nød. Snarere tvert i mot. Vi sitter godt og har god plass alle veier.

Midtkonsollen er bred og ny. Den har et komfortabelt armlene, koppholdere, brytere for valg av kjøreprogram og en induktiv lader for mobiltelefon.

Varmeapparatet er lettbetjent med store, grepvennlige brytere og den høyt plasserte skjermen fungerer også fint og er lett å betjene.

Rattet har fått bedre justeringsmuligheter og det er lett finne seg til rette. Passasjersetet mangler fortsatt noen justeringsmuligheter i forhold til førersetet, blant annet høydejustering.

Nytt er at RAV4 nå kan fås med oppvarmet frontrute og ratt. Avhengig av utstyrsgrad. På topputgaven Executive får du også kjøling i forsetene i tillegg til varme. Her er også baksetene oppvarmet.

Hele interiøret bærer preg av logisk og litt konservativ oppbygging, men vi kan bare bekrefte at det hele fungerer svært godt.

Skal vi være ekstra pirkete kan vi jo påpeke at startknappen sitter litt skjult bak rattet og at bryter-raden på høyre side krever at du tar blikket bort fra veien. Blant annet bryteren til oppvarmet ratt og frontrute er plassert der. De kommer mange nordmenn til å bruke deler av året...

Vi fikk også, noe overraskende, testet de funksjonene i et Spania som denne gangen bød både på snø, kulde og glatte veier...

I åsene bak Barcelona fikk vi satt bilen på vinterprøve. Både ABS og ESP fikk kjørt seg en periode...

Går den bra:

Toyota RAV4 verken er eller skal være noen racerbil. Det er helt andre egenskaper som har blitt prioritert. Naturlig nok. Men allikevel – ja, den går bra.

Den her en firesylindret bensinmotor på 2,5-liter, to elmotorer, en foran og en bak, samt en batteripakke. Samlet effekt er 222 hestekrefter. Dette er nok til å sende bilen avgårde fra stillestående til 100 km/t på bare 8,1 sekund. Det holder i massevis for de fleste.