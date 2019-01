Den dramatiske redningsaksjonen for å redde opp den spanske gutten som falt ned i den 100 meter dype brønnen da familien var på en piknik i Totalán i Spania, holder på for fullt.

Redningsarbeidere jobber fredag med å grave seg inn til brønnen hvor gutten skal befinne seg via en parallell sjakt. Ifølge Diario Sur er det snakk om bare to meter igjen.

Mediehuset skriver på Twitter i 11-tiden at steinmassene er så harde at gruvearbeiderne må sprenge seg inn til brønnen.

Rett over klokken 14 skriver de at det er hentet mer sprengstoff i Sevilla ved hjelp av et helikopter.

Siden ulykken skjedde 13. januar har store redningsmannskaper forsøkt å hente gutten opp av brønnen, uten å lykkes.

Torsdag begynte en ny redningsaksjon, der et mannskap på 26 personer jobber for å senke gruvearbeidere ned i en parallell sjakt.

71 meter ned

Den siste uken har mannskapet jobbet på spreng for å grave seg ned til samme punkt som de tror gutten befinner seg på. El País skriver at Julen skal befinne seg på 71 meters dyp inne i brønnen.

To og to gruvearbeidere blir firt ned med oksygentanker i en liten kapsel som har plass til tre personer eller to personer med utstyr, på skift på 40 minutter. Nederst i sjakten graver de for hånd horisontalt inn til brønnen hvor toåringen ligger. Avstanden mellom sjakten og brønnen er på fire meter, skriver El País.

#RescateJulen | Esta es la cápsula-ascensor (izq., durante su fabricación) en la que bajarán los mineros. Derecha, la plataforma por la que descenderá la cápsula hasta 50 metros dentro del pozo. #Directo 📡 https://t.co/nbh2aQ4Nm7 pic.twitter.com/WBB9BZ4vok — SUR en directo 📡 (@SURDirecto) 24. januar 2019

Åtte gruvearbeider fra Østerrike ble flydd inn med militærfly tirsdag for å bistå i redningsaksjonen.

Vanskelig terreng

Vanskelig terreng har gjort det vanskelig å frakte tungt utstyr fram til ulykkesstedet, og nå har redningsmannskap støtt på nye problemer, melder Reuters.

Knallhard granitt gjør det vanskelig å bore seg på tvers mot brønnhullet, slik de har planlagt.

FORTVILTE: Foreldrene til den lille gutten venter i fortvilelse på å finne sønnen. FOTO: AFP

Faren for at stein og jord skal rase ned i hullet er også stor.

Ulykken skjedde utenfor landsbyen Totalán utenfor Malaga i Sør-Spania, da den lille gutten forsvant fra foreldrene sine.

Dypt smalt hull

Gutten falt ned i en over 100 meter dyp brønn som ble boret opp i desember, og der åpningen ikke var dekket til. Brønnhullet er kun 25 centimeter bredt.

Ved kanten av brønnen fant letemannskapene en godtepose som gutten bar på da han forsvant.

Over 100 redningsmannskaper har deltatt i forsøket på å hente gutten opp igjen, men brønnhullet er for trangt til at voksne kan komme ned.

Flere familiemedlemmer så ifølge spanske medier at gutten falt ned i brønnen og fortalte at de til å begynne med kunne høre ham gråte nede i hullet. Siden har de ikke hørt livstegn fra gutten. Redningsmannskaper arbeider imidlertid utfra et håp om å finne gutten i live, og gjenforene ham med foreldrene sine.