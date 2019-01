Solskjær åpner for å gå tilbake på Mourinhos Pogba-avgjørelse

Paul Pogba ble fjernet for rollen som visekaptein av José Mourinho tidligere i sesongen, men Ole Gunnar Solskjær åpner nå for å la Pogba ha kapteinsbind et igjen.

– Han har karakter, påvirker de andre, tar vare på folk og virkelig ønsker å være suksessfull. Jeg kjenner ham fra før og når han har det fint med seg selv, tilfører han så mange gode ting med seg, sier Solskjær.

– Han vet at han ikke kan gjøre alt på egen hånd. Han vet at vi er et lag, men du ser personligheten hans og du kan se hva seieren i VM betydde for ham. Så ja, han er kapteinsmateriale, fortsetter nordmannen.

Pogba har vært i forrykende form etter at Solskjær tok over for Mourinho. Midtbanespilleren har notert seg for fem mål og fire målgivende pasninger på de siste seks Premier League-kampene.

– Ikke en tradisjonell kaptein

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland svarer både «ja og nei» på om Pogba nå passer til å være Manchester United-kaptein, som Mourinho var klar på at han ikke gjorde da han ble fjernet fra rollen i september i fjor.

– Han er en kapteinstype i form av at han er den beste spilleren, og det er en fordel, men han slår meg ikke som en kapteinstype i den tradisjonelle forstand. Pogba er en fyr som åpenbart har et ganske stort ego, som betyr at han bryr seg aller mest om seg selv. Han fremstår fantastisk i medgang, men har vist seg som et problem i motgang. Jeg har vondt for å se for meg at han skal samle troppene i bunn i en pause, sier den tidligere Fulham-kapteinen.

– Hvor viktig er kapteinsrollen i en Premier League-garderobe?

– Jeg tror kapteinsrollen var viktigere før, men det er viktig at kapteinen respekteres av alle og tar et ansvar utover egen prestasjon og har et overblikk og analytisk blikk på taktikken og psykologien hos den enkelte. Jeg kan ikke påstå at jeg kjenner Pogba fryktelig godt, så basert på hvordan jeg oppfatter ham, er han i hvert fall ikke en tradisjonell kaptein, sier Hangeland.

– Ikke vits å gi ham det

Simen Stamsø-Møller mener Pogba har godt av å slippe et ekstra ansvar.

– Jeg tror det beste er om han får holde på uten å ha kapteinsbindet og et stort ansvar, for jeg har en følelse av at han trenger å få være helt fri, ikke ha ansvar for et helt lag. Med kapteinsbindet følger et stort ansvar, og det kan være en byrde og han får ansvaret hvis det går dårlig. Han får fortjenesten om det går bra uansett, sier TV 2-eksperten, og fortsetter: