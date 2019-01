Juan Matas dager i Manchester United kan være talte. Den 30-årige spanjolen er ifølge Goal.com ønsket av Barcelona. Katalanerne vil hente Mata til sommeren og skal allerede ha vært i kontakt med hans representanter. Juventus, Arsenal og PSG har også vist interesse.

Styreformann i Brescia bekrefter at Liverpool er interesserte i unggutten Sandro Tonali, skriver The Sun.

Manchester City tapte kampen om Frenkie De Jong til Barcelona, men håper å gå seirende ut av bataljen om en annen kommende Ajax-stjerne. Ifølge The Sun vil City betale 560 millioner kroner for midtstopperen Matthijs de Ligt, som vant Gold Boy Award i fjor. Samtidig skal Barcelona være ute etter City-stopper Nicolás Otamendi.

Mirror skriver at det fremdeles er usikkerhet rundt Barcelonas Denis Suarez. Midtbanespilleren ønsker selv en låneovergang til Arsenal, mens Barcelona heller vil selge ham til Sevilla eller Real Betis.

Ifølge L'Equipe er Arsenal også ute etter PSGs midtbanespiller Christopher Nkunku på lån.

Crystal Palace har forhørt seg med Everton om muligheten for å hente spissen Cenk Tosun, skriver Daily Mail.

The Sun melder at Bournemouths keeper Asmir Begovic er åpen for et overgang bort fra klubben.

Victor Moses er kort tid unna å signere en låneavtale med den tyrkiske klubben Fenerbahce, som også skal være lystne på å hente Danny Drinkwater. Det skriver Daily Mail.

Newcastle kommer til å offentliggjøre lånesigneringen av Jordan Lukaku fredag. Samtidig skriver Sky Sports at Newcastle taper kampen mot Monaco om Atlético Madrids Gelson Martins.