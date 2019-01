Rosenborg har blitt linket til den ene etter den andre offensive spilleren i løpet av den siste tiden.

Det har sin naturlige forklaring:

Slik TV 2 forstår det handler dette om at Issam Jebali og/eller Alexander Søderlund kan være på vei bort fra klubben.

TV 2 får opplyst at den tyrkiske klubben Yeni Malatyaspor har vist interesse for Søderlund i det siste. Samtidig skal en klubb fra Saudi-Arabia ønske seg Jebalis tjenester.

Med andre ord ønsker Rosenborg å være i forkant i tilfelle det ender med overganger.

Jebali ønsker seg bort

Jebali kom til Rosenborg så sent som i fjor sommer, men skal ifølge TV 2s opplysninger være lysten på en overgang nærmere hjemlandet sitt.

Jebali trener som normalt med Rosenborg om dagen.

I Søderlund-tilfellet skal Eirik Horneland ha signalisert at han har sansen for Søderlund, men Rosenborg skal likevel være forhandlingsvillige.



Det skyldtes blant annet at man fortsatt ser for seg Nicklas Bendtner som den klare førstespissen i klubben.



Dessuten ønsker ikke klubben å stikke kjepper i hjulene for Søderlund som kan vente seg en vesentlig lønnsøkning dersom han ender opp i Tyrkia.

Også Adresseavisen har omtalt at det har vært tyrkisk interesse for Søderlund. Tyrkiske BBC skrev nylig at Yeni Malatyaspor hadde blinket seg ut både Søderlund og Kerim Mrabti som mulige forsterkninger fra Skandinavia, men den svenske 24-åringen skrev nylig under for Birmingham.

Er på jakt etter offensive forsterkninger

Interessen for RBKs offensive duo forklarer mer av Rosenborgs jakt på offensive spillere i løpet av den siste tiden.

Nylig ble Tromsøs Gjermund Åsen klar for klubben, men til tross for at klubben har spillere som Nicklas Bendtner, Pål Andrè Helland, Samuel Adegbenro, Yann-Erik de Lanlay og Jonathan Levi i klubben - i tillegg til Jebali og Søderlund - har Rosenborg jaktet offensive forsterkninger.

TV 2 har tidligere omtalt Rosenborgs interesse for fjorårets Eliteserie-toppscorer Franck Boli. Rosenborg skal dessuten ha lagt inn et bud på rundt ti millioner kroner for den portugisiske spissen Antonio Manuel Fernandes Mendes, informasjon informert RBK-hold for øvrig benekter.

Dessuten skal Jo Inge Berget være på radaren til Rosenborg, ifølge Dagbladet.

Rosenborgs sportssjef Stig Inge Bjørnebye ønsker ikke å kommentere TV 2s opplysninger.