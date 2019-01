Senere i år kommer første modell i den store elbilsatsingen fra Mercedes. EQC heter den og er en elektrisk SUV, på størrelse med dagens GLC.

Dette blir en svært viktig bil for Daimler-konsernet de neste årene, samtidig som den er først ut i en rekke elektriske biler fra dem.

Flere tusen norske kunder har bestilt nykommeren. Nå er det også klart at Norge får en sentral rolle i selve lanseringen av bilen.

– Dette er litt stas

På et arrangement med pressen i Oslo denne uken, ble det kjent at den internasjonale lanseringen av EQC legges til vårt land. Det betyr at journalister fra en rekke land kommer til Norge, for å få det første møtet med EQC. Og det er ikke akkurat dagligdags.

– Nei, at internasjonale billanseringer blir lagt til Norge er ikke noe vi opplever ofte. Det er flere årsaker til det. Vi ligger jo ikke akkurat midt i Europa, det kan være kronglete å komme hit fra mange land – og vi har et veldig høyt kostnadsnivå. De aller fleste billanseringer i Europa legges til land store land som Spania, Tyskland eller Frankrike. Men nå er det altså vår tur, sier Broom-redaktør Knut Skogstad som ikke legger skjul på at han synes dette er litt stas:

Mercedes-eier Daimler har en omfattende elektrisk satsning på gang. De skal investere hele 100 milliarder kroner i dette frem mot 2022.

Viktig lansering

– Ja, dette er helt klart veldig god Norges-reklame. Vi får vist fram landet vårt til mange utenlandske journalister. Mange av dem vil helt sikkert også være opptatt av den unike posisjonen elbiler har i Norge. Det er naturligvis en medvirkende årsak til at Mercedes velger å legge en så viktig lansering til Norge. Så er det naturligvis også viktig at vi har et godt utbygget ladenett og at infrastrukturen vår gjør det mulig å gjennomføre et stort arrangement som dette, sier Skogstad.

Hos importøren Bertel O. Steen gleder man seg også:

– EQC er uten tvil vår viktigste lansering i 2019. At den internasjonale pressekjøringen legges til Oslo er et resultat av målrettet innsats fra oss og viser at Norge er et prioritert marked for Daimler, sier Kjetil Myhre, direktør Mercedes-Benz personbil.

EQC er en SUV i familiebilklassen. Det vil overraske stort om ikke den blir en bestselger i Norge.

Over 400 kilometer

EQC er altså først ut i en stor elektrisk satsing. Daimler-konsernet skal investere 100 milliarder kroner i sin EQ-satsing frem mot 2022.

130 elektrifiserte modeller i alle segmenter vil være på plass i samme tidsintervall, hvorav 10 helelektriske. Fra EQC-lanseringen vil det lanseres en ny EQ-modell hver 6-9 måned.

Det vi vet om EQC så langt er at den får en rekkevidde på over 400 kilometer etter den nye og mer realistiske målemetoden WLTP. Mer konkret enn det er ikke Mercedes så langt.

Flere tusen norske kunder har reservert bilen allerede, EQC-lanseringen er til sommeren i år.

Lanseres til sommeren

Batterikapasiteten er på 80 kW/t.. To elektriske motorer, en på hver aksel, sørger for permanent og 100 prosent variabel firehjulsdrift. De foreløpige tallene viser at EQC får over 400 hestekrefter med et dreiemoment på 765 Nm. Det gjør at 0-100 km/t går på omkring 5 sekunder. Og viktig for mange norske kunder: EQC kan også trekke henger på inntil 1.800 kilo.

Her hjemme går EQC rett i konkurransen med biler som Tesla Model X, Jaguar I-Pace og Audi e-tron. Og som for elbiler flest: Det store spørsmålet er om det blir ventelister, eller om importøren klarer å få nok biler til å dekke etterspørselen:

– Vi forventer å ha prisene klare i andre kvartal i år, med planlagt lansering til sommeren. I mellomtiden kan vi forsikre alle potensielle kunder om at vi gjør alt i vår makt for å sikre Norge så mange biler som mulig, sier Kjetil Myhre.

