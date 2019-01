Nå legger «alle» ut bilde av stomiposer for å hedre Seven (10)

Ti år gamle Seven Brigdes tok denne uken sitt eget liv. Ifølge guttens mor hadde han i en lengre periode blitt utsatt for mobbing, som skal være årsaken til hendelsen.

Tiåringen fra Kentucky i USA ble født med en ukjent form for tarmsykdom. Iløpet av sitt korte liv har han gjennomgått 26 operasjoner for å bekjempe sykdommen.

Den ukjente lidelsen førte til at han måtte bruke en stomipose på magen. Det skal ha vært årsaken til måneder med mobbing.

#BagsoutforSeven

Nå går emneknaggen #BagsoutforSeven viralt, og mennesker fra hele verden legger ut bilde av sine egne stomiposer for å vise støtte til den lille gutten.

Som regel må man bruke stomipose på grunn av tarmkreft, eller den kroniske sykdommen ulcerøs kolitt.

Det kan også være andre lidelser som fører til bruk av det som også kalles «utlagt tarm».

En bruker skriver på Twitter:

– Mobbing er aldri greit. Spesielt ikke for noe som har reddet en persons liv. Jeg kan fortsatt ikke tro at en liten gutt tok sitt eget liv fordi han ble mobbet for stomiposen sin.

STOMI: Ti år gamle Seven Bridges ble mobbet for stomiposen sin. Foto: GoFundMe

– Fortvilt situasjon

Katrine Olsen Gillerdalen var moren til Odin Olsen Andersgård. Han tok sitt eget liv, kun 13 år gammel. Årsaken var gjentakende mobbing på to ulike skoler.

– Det er ekstra sårt for foreldrene å ha et barn som blir mobbet. Og spesielt er det sårt for barnet, som ikke kan noe for at det blir mobbet, sier Gillerdalen.

Selv forsøkte hun å opprettholde en aktiv dialog med skolen for å forhindre mobbingen sønnen hennes ble utsatt for. Hun kaller det en fortvilt situasjon.

– Foreldre setter selvfølgelig barnets ve og vel høyest. Men man burde ikke være så opptatt av hvem som har gjort hva, heller gjøre noe med mobbekulturen på skolen.

Snakke om mobbing

Hun mener man burde ha fokus på barnet som blir mobbet, istedenfor å fordele ansvaret og skylden på de voksne.

– Man må snakke mer om mobbing. De voksne må snakke sammen, både med barna og hverandre. Jeg tror det er vanskeligere for mobberne å oppføre seg dårlig dersom de ser at de voksne snakker sammen.

Hun mener det er viktig at skolen bidrar til at barn godtar de som er annerledes.

– Man må snakke om at alle er forskjellige, og at det aldri finnes en god grunn til å mobbe andre, sier hun og legger til:

– Det er flott at så mange nå viser sine egne stomiposer, og at det ikke er så farlig om man er litt annerledes.

Hyller emneknaggen

Også Tarmbanden hyller emneknaggen som nå sprer seg på sosiale medier. Tarmbanden er en konto på Snapchat som drives av syv faste medlemmer for å fjerne tabu knyttet til mage-tarm sykdommer.