Sist Tyskland spilte VM-semifinale på hjemmebane endte det med at en norsk dommer ble slått av en fransk massør

Og det skulle bare mangle at den protesten ble trukket tilbake. For i Tauron Arena i Krakow den kvelden, så var det kun nordmennene som klarte å få noe usportslig ut av det som skjedde. Alle andre så på Norge som smålige og usportslige som la inn protest.

For det som skjedde hadde ingen verdens ting med juks å gjøre. Det var ganske enkelt en litt overivrig tysk spiller som i ekstase løp inn på banen for å feire seieren.

Kai Häfner sendte Tyskland i føringen seks sekunder før slutt. Simon Ernst løp inn på banen og kastet seg rundt halsen på matchvinneren. Helt uten blikk på ball eller spill. Det var ren eufori etter å ha vunnet en semifinale etter ekstraomganger. Noe han også forklarte da jeg snakket med ham senere den kvelden. Han trodde tiden var ute og løp inn. Han var livredd for at hans tankeløshet skulle føre til at lagkompisene gikk glipp av EM-finalen.

Joda, Tyskland hadde en spiller for mye på banen de siste sekundene, men det hadde ingen verdens ting å si for kamputfallet. Norge prøvde ikke en gang å gå i angrep for å prøve å utligne. Spillerne lå slagne rundt på gulvet, mens Ole Erevik kastet ballen over midtbanen.

Heldigvis tok landslagsledelsen til fornuft og trakk protesten før den ble behandlet. Det eneste Norge kunne oppnådd med den protesten var å bli upopulære i hele Europa.

Men at det var bittert å tape en semifinale etter ekstraomganger, det er sikkert og visst. Og det bør være mer enn nok motivasjon for de norske spillerne.

Det handler om å få kjørt fart på tyskerne. Jeg tipper de er vel så nervøse for Norges kontringsstyrke som det Norge er for det tyske forsvaret.

For om Norge får trøbbel med å bryte gjennom den tyske midtblokken med Finn Lemke og Hendrik Pekeler, så kan de få løpt inn noen kontringsmål i løpet av kampen.

Og nok en gang blir målvaktskampen viktig. Norge har fortsatt til gode å ha virkelig topp målvaktsspill i dette mesterskapet, men den kampen kommer.

Torbjørn Bergerud er en kar for de store anledninger, og det skulle ikke forundre meg om han stenger kassen i kveld.

Det står en kar på motsatt side av banen som også er i stand til å mure igjen målet. Andreas Wolff er blant verdens aller beste målvakter, og har et toppnivå som nok ligger noen hakk over Bergeruds.

Setter man lagene opp mot hverandre, så kommer Norge best ut.

MÅLVAKTER:

Norge: Torbjørn Bergerud, Espen Christensen

Tyskland: Andreas Wolff, Silvio Heinevetter

Denne går nok i tyskernes favør. Andreas Wolff er blant verdens aller beste målvakter og en virkelig matchvinner. På benken har de uforutsigbare Silvio Heinevetter, som også kan stenge buret. Den norske duoen er hakket bak, men toppnivået til Torbjørn Bergerud og Espen Christensen kan avgjøre kampen i Norges favør.

6-4 til Tyskland

VENSTREVINGER:

Norge: Magnus Jøndal

Tyskland: Uwe Gensheimer

Tyskland har verdens udiskutabelt beste venstreving i Uwe Gensheimer. Han har det største skuddrepertoaret og er alltid blant toppscorerne i alt han er med på. Og på benken har de Mathias Musche, som er suveren toppscorer i Bundesliga denne sesongen. Men Magnus Jøndal har tatt frem sitt beste og har vært VMs beste i denne posisjonen så langt.

6-6

VENSTREBACKER:

Norge: Sander Sagosen

Tyskland: Stefan Fäth

​​Verdens beste håndballspiller mot en kar som ikke helt har fått det til å stemme denne sesongen. Så denne posisjonen går i Norges favør. Også på benken kommer Norge bedre ut. Både Gøran Johannessen og Espen Lie Hansen går utenpå Fabian Böhm.

​6-3 til Norge

MIDTBACK:

Norge: Christian O'Sullivan

Tyskland: Paul Drux

Sveriges landslagssjef Kristjan Andresson uttalte nylig at Christian O'Sullivan er verdens beste ankomstspiller. Han nyter også stor respekt i Tyskland for spillet sitt i Magdeburg. Mye mer playmaker enn tyskernes Paul Drux, som nå er førstevalg i midten etter at Martin Strobel ble skadet. Gøran Johannessen er backup også her, i tillegg til at Sander Sagosen vil bli benyttet i midten. Tyskerne har Tim Suton i bakhånd.

5-3 til Norge

HØYREBACK:

Norge: Magnus Abelvik Rød

Tyskland: Fabian Wiede

Det var Tysklands høyreside som senket Norge i semifinalen for tre år siden. 17 av målene kom fra høyreback og -ving, men på papiret så kommer Norge best ut. Magnus Abelvik Rød har fått sitt internasjonale gjennombrudd i VM og blitt et førstevalg, men alternativene Eivind Tangen og Harald Reinkind står ikke mye tilbake for ham. Fabian Wiede er en humørspiller, som har vært slitt med skader denne sesongen. Kai Häfner kom inn i troppen i 2016 og var mannen som senket Norge. En enkel skuddmaskin, som Norge slet med å få tak på den gangen.

5-4 til Norge

HØYREVING:

Norge: Kristian Bjørnsen

Tyskland: Patrick Groetzki

Her er det bare å bukke og neie for uttaket til tyskernes trener Christian Prokop. For at Tobias Reichmann, som scoret ti mål i semifinalen i 2016, er på ferie i Florida og ikke på banen i kveld er det bare å takke for. Prokop satset alt på et kort på Patrick Groetzki, og Rhein-Neckar Löwen-vingen har ikke vært på topp i VM. Det har heller ikke Kristian Bjørnsen. Men siddisen har vist stigende form i mesterskapet. Kanskje kommer toppen i kveld?

4-4

LINJESPILLER:

Norge: Bjarte Myrhol

Tyskland: Hendrik Pekeler

Bjarte Myrhol nærmer seg 37 år, men er fortsatt en av verdens beste linjespillere. Men selv om Christian Berge har bunkret opp med fire kraftkarer han kan benytte inne på streken, så kommer nok Norge bittelitt til kort her. Tyskerne starter nok med Hendrik Pekeler, som spiller begge veier. Men på benken sitter Jannik Kohlbacher, som kanskje har vært verdens beste linjespiller så langt i sesongen. Når du i tillegg har Patrick Wiencek i bakhånd, så skal det norske forsvaret opp noen hakk for å hindre at tyskerne scorer en del fra linjen.

6-5 til Tyskland

FORSVAR:

Tyskland har VMs beste forsvar. 210 cm høye Finn Lemke har en rekkevidde som få andre. Ved siden av seg har han sju cm kortere Hendrik Pekeler. Kaster du inn Patrick Wiencek i miksen, så skjønner en at det er tett der inne. De samarbeider sterkt med Wolff bakerst. Norge på sin side har hatt litt trøbbel i midtforsvaret. Samarbeidet mellom de to sentrale forsvarsspillerne har ikke vært helt på topp. Spesielt med tanke på motstanders linjespiller.

6-4 til Tyskland

SUM:

Norge: 39

Tyskland: 38

​Et ørlite overtak til Norge der altså. Og Norge har overtaket i bakspillerposisjonene. Det skal være en fordel. Men tyskerne best både i forsvar og på målvakt.

Så kommer det andre faktorer inn i bildet. Fordelen av hjemmebane gjør kanskje Tyskland til en ørliten favoritt total sett. Det blir spennende å se hvordan de tsjekkiske dommerne takler trøkket fra publikum. Det kan til syvende og sist bli en avgjørende faktor.