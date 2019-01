Jayme (13) får 214.000 kr for å ha reddet seg selv

15. oktober i fjor ble James og Denise Closs funnet skutt og drept i hjemmet deres i Barron, Wisconsin i USA.

Deres 13 år gamle datter Jayme Closs var sporløst forsvunnet, og politiet mente at hun hadde blitt kidnappet.

Torsdag 10. januar, 88 dager etter det brutale drapet på foreldrene og forsvinningen, kom hun gående ut av skogen rundt 110 kilometer nord for Barron.

13-åringen ble funnet da hun kontaktet en kvinne som var ute og luftet hunden sin, for å be om hjelp.

Jayme hadde klart å rømme fra et hus hvor hun hadde blitt holdt fanget av 21 år gamle Jake Patterson, som nå er siktet for både drapet på foreldrene og kidnappingen av Jayme.

Får dusørpenger

Det ble satt i gang en storstilt leteaksjon og etterforskning mens Jayme var kidnappet, og Minnesota-firmaet Jennie-O utlovet 25.000 dollar – 214.000 norske kroner – i dusør til de som kunne komme med informasjon som ledet til at tenåringen ble funnet.

Nå ha firmaet bestemt seg for at dusøren i stedet skal gå til Jayme selv, melder ABC News.

Foreldrene til Jayme skal begge to ha vært ansatt lenge i firmaet, ifølge direktør Steve Lykken.

– Jennie-O-familien i Barron er midt oppi en tragisk situasjon. Selv om vi fortsatt sørger over tapet av våre familiemedlemmer Jim og Denise, så er vi veldig takknemlige for Jaymes modige rømning og at hun er tilbake i Barron, sa Lykken onsdag.

– Firmaet ønsker å donere de 25.000 dollarene til Jayme. Vårt håp er at pengene kan hjelpe Jayme i dag og i framtiden.

Det lokale politiet støtter donasjonen fullt ut, og sier at Jayme er helten i denne historien.

– På vegne av politiet i Barron og alle politibyråer som bidro i denne saken, vil vi takke Jennie-O for deres støtte og assistanse i denne saken. Vi er enige i at Jayme er helten i denne saken, og er glade for at de har valgt å gi pengene til henne, sier sheriff Chris Fitzgerald i en uttalelse.

Forsøkte flere ganger

21 år gamle Jake Patterson skal ha forsøkt å kidnappe 13 år gamle Jayme Closs to ganger før han lyktes i oktober i fjor høst.

Kidnappingen av Jayme var målrettet og nøye planlagt, men planen startet da han tilfeldigvis så henne gå ombord i en skolebuss i høst.

– Da han så henne visste han at det var jenta han skulle ta, skriver etterforskerne i rettsdokumentene.

I dagene som fulgte etter dette begynte han å forberede kidnappingen av Jayme, en 13-åring han aldri tidligere hadde møtt.