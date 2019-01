Guaidó kom med sine første offentlige kommentarer torsdag siden han tirsdag utropte seg selv til fungerende president av Venezuela, og det har vært massedemonstrasjoner i landet. Intervjuet skal snart legges ut på nettsiden til Univision.

Lederen av den folkevalgte nasjonalforsamlingen i Venezuela sier blant annet at amnesti er på bordet for alle som er villige til å bidra til at landet kommer tilbake til et system som følger grunnloven og forfatningen.

Maduro har så langt ikke vist noen tegn til å gi fra seg makt eller gi etter for noen krav, og framholder at han ble gjenvalgt demokratisk.

USA, Canada, Danmark og en rekke land i Latin-Amerika støtter Guaidó, mens EU og Norge er mer tilbakeholdne. Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) forventer at president Maduros regjering imøtekommer det hun kaller «befolkningens legitime krav» og at regjeringen respekterer den demokratisk valgte nasjonalforsamlingens mandat og rolle.

– For å løse den politiske krisen må regjeringen ta initiativ til en politisk prosess hvor målet er troverdige og frie valg. Norge er rede til å støtte en slik prosess dersom partene ønsker det, sier hun.