To døgn siden juryen trakk seg tilbake – i dag kan han få dommen

Ved 18.30-tiden torsdag kveld gikk de ti jurymedlemmene i rettssaken mot Eirik Jensen hjem for dagen uten å ha kommet fram til en avgjørelse.

Fredag morgen starter de opp igjen med rådslagningen sin, og skal i utgangspunktet komme med en avgjørelse i løpet av dagen.

Men heller ikke i dag er det helt sikkert at vi får svaret. Dommer Kristel Heyerdahl har åpnet for at de også kan bruke lørdagen om det skulle bli absolutt nødvendig.

Vil ha 21 års fengsel

28. august i fjor begynte ankesaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen, som i Oslo tingrett i september 2017 ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Tingretten mente, i likhet med Spesialenheten, at Jensen var en sentral brikke i narkotikaimperiet til hasjbaronen Gjermund Cappelen.

Jensen har hele tiden nektet for at han kjente til Cappelens hasj-virksomhet, men Spesialenheten mener han må ha kjent til Cappelens virksomhet siden 1993.

Da skal Jensen ha vært involvert i et beslag mot Cappelen, og Spesialenheten viser til omfattende dokumentasjon fra beslag i Jensens leilighet, og fra loggføring og notater fra Jensens politikarriere.

Ved 13-tiden onsdag trakk juryen seg tilbake for rådslagning. Dommer Kristel Heyerdal rettsbelæringen for juryen før de trakk seg tilbake. Påtalemyndigheten i saken vil ha 21 års fengsel, mens Eirik Jensen og hans forsvarere ba om full frifinnelse.

Dette skal juryen svare på

Juryen består av fem menn og fem kvinner. Dersom flere enn seks svarer ja på at Eirik Jensen er skyldig, blir han dømt. Om fire svarer nei, blir han frifunnet. Offentligheten vil aldri få en begrunnelsen som forteller hvorfor juryen svarer som de gjør.



Juryen skal ta utgangspunkt i et spørsmålsskrift som er formulert på bakgrunnen av anklagene fra påtalemyndigheten.

Det første spørsmålet juryen må ta stilling til når de trekker seg tilbake onsdag, er følgende: «Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til ulovlig innførsel av narkotika?».

Bakgrunnen for spørsmålet er at påtalemyndigheten mener å ha ført bevis for at Jensen i en periode på ni år medvirket til innførsel av store menger hasj.

Dersom syv av ti jurymedlemmer svarer ja på på det første spørsmålet, må de deretter ta stilling til et tilleggsspørsmål om narkotikaovertredelsen gjelder et «meget betydelig kvantum».

NØKKELVITNE: Spesialenheten mener at Eirik Jensen var sentral i nettverket til narkobaronen Gjermund Cappelen. Dette nekter Jensen for. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Det tredje spørsmålet juryen må besvare er: «Er Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?». Hvis de svarer ja må dette, må juryen deretter ta stilling til om korrupsjonen er å anse som grov.