Republikanernes forslag gikk i korthet ut på å bevilge de nærmere 50 milliarder kronene president Donald Trump har krevd for å bygge mur langs grensa mot Mexico, noe Senatet ikke går med på.

Demokratene og Republikanerne klarte ikke å bli enige om budsjettet. Det gjør at den 34 dager lange shutdownen fortsetter.

Det er det lengste det amerikanske statsapparatet har vært stengt noen sinne. 800.000 statsansatte amerikanere er enten permittert, eller må gå på jobb uten lønn.

Demokratenes forslag nedstemt

Senatet skulle stemme over to forslag, et fra Republikanerne og et fra Demokratene. Ingen av de fikk nok stemmer slik at den statlige nedstengningen kunne ta slutt.

For at et budsjett skal gå gjennom trengs det 60 stemmer, ifølge New York Times var det 52 som stemte for demokratenes forslag, mens 44 sa nei.

På Republikanernes forslag stemte alle demokratene nei, mens tre av Republikanernes 53 representanter avsto fra å stemme.

New York Times skrev tidligere at Demokratene er villige til å bevilge mer enn én milliard dollar, cirka 10 milliarder kroner, med øremerkede midler til styrket sikkerhet langs grensen. I tillegg vil de ansette flere dommere som kan behandle asylsaker.

Foreslo DACA i bytte

I forhandlingene mellom partiene har Trump prøvd flere metoder for å få pengene til muren.

Forrige lørdag prøvde han tilby demokratene videreføring av Obamas Daca-program.

DACA står for «Deferred Action for Childhood Arrivals» og er et program fra Obama-tiden.

Ordningen gjør det mulig for barn, som ulovlig ble tatt med av sine foreldre til USA før de var 16 år gamle, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter.

