Chelsea til finale etter seier mot Tottenham i straffesparkkonkurranse

– Vi vant mot dem på Wembley. De slo oss her. Jeg foretrekker å tape på straffer fremfor etter fulltid. Gratulerer til Chelsea. Nå skal vi gjøre alt og være klar for FA-cupkampen mot Crystal Palace på søndag, sa Tottenhams suksessjef etter kampen.

​​Dier bommet for Spurs

​N'golo Kanté og Eden Hazards scoret målene for Chelsea på Stamford Bridge, mens Tottenhams reduseringsmål ble satt inn av Fernando Llorente.

Dermed endte det 2-2 sammenlagt etter to kamper, og kampen måtte avgjøres på straffesparkkonkurranse.

Der ble David Luiz Chelseas store helt da han satte inn det avgjørende straffesparket etter at Tottenham hadde bommet to ganger.

Eric Dier scoret et viktig straffemål for England i fotball-VM sist sommer, men denne gangen gikk skuddet langt over. Skuddet til Lucas Moura ble reddet av Chelseas keeper Kepa.

​– Vidunderlig fotball av Chelsea

Etter en tett og jevn start på kampen presenterte N'golo Kanté seg etter 27 minutters spill.

Midtbanespilleren dundret løs fra 16 meters hold. Ballen føk gjennom beina på et par Spurs-spillere, og i mål via Tottenhams keeper Paolo Gazzaniga. Paolo Gazzaniga fikk tillit fra start på bekostning av Hugo Lloris.

– Ballen snek seg gjennom, men du bør forvente at keeperen reddet det skuddet der. Keeperen burde gjort mer for å forhindre scoring, sa ekspert Andy Townsend om scoringen.

I det 38. minutt viste Chelsea frem vidunderlig fotball. Eden Hazard startet det vakre angrepet, og avsluttet selv i boksen. Plutselig stod det 2-0 og Chelsea stormet mot en ny cupfinale.

– Gazzaniga hadde ingen sjanse og det var virkelig et mål med klasse av hjemmelaget. Det der er smart fotball. De angrep raskt og avsluttet vidunderlig, beskrev Andy Townsend etter scoringen som sørget for at Chelsea kunne gå til pause med 2-0.

Spurs løftet seg etter pause - kampen avgjort på straffesparkkonkurranse

Like etter pause reduserte Tottenham. Harry Kane-erstatteren Fernando Llorente headet inn 1-2-reduseringen seks minutter ut i omgangen, og dermed trengte Tottenham kun ett mål for å ta seg videre til ligacupens finale.

Tottenham skapte en rekke sjanser det siste kvarteret. Chelsea skapte også sine sjanser og hadde ingen planer om å parkere bussen.

Flere scoringer ble det imidlertid ikke i kampen, og kampen måtte avgjøres på straffer.

Christian Eriksen scoret sikkert på Tottenhams første straffespark. Willian satte sikkert Chelseas første, før Erik Lamela like sikkert scoret på Tottenhams andre straffespark.

Azpilicueta satte 2-2 for Chelsea. Så blåste Eric Dier ballen over for Tottenham, og Chelsea var i førersetet. Jorginho satte arrogant inn 3-2-ledelse med et frekt straffespark.

Lucas Moura bommet for Tottenham, og David Luiz kunne avgjøre straffesparkkonkurransen for Chelsea. Brasilianeren dundret inn scoringen og dermed er Chelsea klar for finalen med 4-2-seier i straffesparkkonkurransen.

Ti minutter før slutt måtte forøvrig Tottenhams Moussa Sissoko gi seg på grunn av skade. Davinson Sánchez kom inn. Skadeproblemene fortsetter dermed for Tottenham.

Higuaín ikke spilleklar

Gonzalo Higuaín er klar for Chelsea og ble presentert før kampstart.

Argentineren rakk ikke å bli spilleklar til Tottenham-kampen.

Fernando Llorente startet på topp for Tottenham i fraværet ac Harry Kane, mens Olivier Giroud ledet Chelsea-angrepet.

​Slik startet lagene:

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Luiz, Rudiger, Emerson, Jorginho, Kante, Barkley, Pedro, Giroud, Hazard.

Benken: Caballero, Ampadu, Alonso, Kovacic, Hudson-Odoi, Willian, Piazon.

Tottenham Hotspur: Gazzaniga, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Dier, Winks, Sissoko, Eriksen, Lamela, Llorente.

Subs: Lloris, Rose, Sanchez, Nkoudou, Walker-Peters, Lucas Moura, Skipp.

Dommer: Martin Atkinson, West Yorkshire