Latin-Amerika-ekspert: – Det er ganske dramatisk

Det siste døgnet har land som USA, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panama, Paraguay og også EU anerkjent opposisjonslederen som president.

Militæret en viktig aktør

– Det er ganske dramatisk. Det er jo på en måte en naturlig konsekvens av at de ikke anerkjente valget som skjedde i mai, men det var ikke så mange som så for seg at opposisjonslederen så til de grader ville presse fram en reaksjon.

Krisen handler mye om hvem som skal ha den fysiske kontrollen over statsapparatet, forklarer Bull, og der er det militæret som er den viktige aktøren.

Nicolas Maduro sammen med sin kone Cilia Flores holder det venezuelanske flagget mens han taler fra balkongen i presidentpalasset. Foto: Luis Robayo/AFP

– Ledelsen i hæren og forsvarsministeren har gått ut og sagt at de er lojale mot Maduro, som de alltid har vært. Og de har ingen grunn til å ta avstand fra ham, for de har hatt store fordeler politisk og økonomisk under Maduros regime.

FAKTA: Nicolás Maduro Nicolás Maduro har vært president i Venezuela siden 2013.

Han var Hugo Chávez' foretrukne etterfølger og da Chávez døde i 2013 tok han over som fungerende president.

Ved valget som ble avholdt få måneder senere vant han mot Henrique Capriles Radonski med 50,91 mot 49,39 prosent av stemmene.

I mai 2018 vant han mot Henri Falcón med 67,8 mot 20,9 prosent av stemmene. Falón nektet imidlertid å anerkjenne resultatet, og valget ble fordømt som udemokratisk fra en rekke andre nasjoner, deriblant USA og EU.

Kilde: SNL

Spørsmålet nå er om det finnes grupper andre steder i militæret som vil ta avstand, og om det i det hele tatt har noe mulighet til å organisere seg og å nå fram.

– Det er fremdeles et helt åpent spørsmål.

Volden kan eskalere

Bull mener situasjonen i Venezuela nå er ganske kritisk.

– Nettopp fordi USA ikke anerkjenner Maduro, så etterhvert vil heller ikke USA kunne betale direkte for oljen. Og det er fremdeles Venezuelas viktigste inntektskilde. Så det er økonomisk brennbart, og det er en uholdbar krise med tanke på at du har amerikanske diplomater som Maduro har gitt en 72 timers frist på å komme seg ut av landet, sier Bull.

– Om de tar i bruk makt for å kaste dem ut, vil det være snakk om en veldig vanskelig situasjon.

Hun synes det er vanskelig å forutsi hvordan dette vil ende, men ser for seg at det kan bli en langvarig, fastlåst og vanskelig krise.

– Selv om opposisjonsdemonstrasjonene var fredelige i går, så er det bekymringsfullt at det har vært andre mer spontane opprør rundt omkring i landet, og det kan skape betydelig vold.