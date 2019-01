Klubben suspenderer ham i påvente av en avgjørelse om fremtiden til franskmannen, men han skal i realiteten være sparket.

Franck Passi vil trene laget fredag.

41-åringen tok over Monaco i oktober etter at forgjengeren Leonardo Jardim ble sparket i høst. Torsdag skrev ulike medier at Henry risikerte sparken og at Jardim kunne bli gjeninnsatt.

Henry har ikke klart å få sving på Monaco, som er på nedrykksplass i Ligue 1. De har kun vunnet to av tolv ligakamper – den siste 4. desember – under den tidligere verdensmesteren. De er også ute av cupen.

Lørdag røk Monaco 1-5 hjemme for Strasbourg. Etter kampen måtte Henry beklage til Strasbourg-spiller Kenny Lala. TV-kameraene hadde fanget opp at treneren sa at Lala hadde en «hore av en bestemor».

Henry hentet nylig inn midtbanestjerne Cesc Fabregas fra Chelsea for å styrke stallen. Sjefsjobben i fyrstedømmet er Henrys første. Tidligere han har vært assistenttrener for det belgiske landslaget.