Emilie Nicolas forteller i lørdagens Skavlan om svulsten på hjernen som ble farlig da stresset rundt suksessen ble for stort.

– Etter hvert så gikk det rett og slett ut over helsen. Så da ble jeg veldig sliten, hadde veldig mye uro og var svimmel hele tiden. Jeg klarte ikke sitte på en stol, og var veldig ute av det, forteller hun.

Etter å ha avlyst flere konserter var hun til slutt nødt til å operere.

Som en lastebil

Da Nicolas var ferdig utdannet jazzvokalist, og i midten av 20-årene, ble hun kontaktet av internasjonale produksjonsselskap og festivalarrangører. Den unge artisten ga ut «årets album» i 2014 med navn «Like I´m a Warrior».

31-åringen innrømmer at hun egentlig ikke hadde noe lyst til å gripe tak i suksessen som kom.

– Jeg opplevde det som en lastebil som kom rett i fleisen. Og skal jeg hoppe på denne lastebilen, eller skal jeg si «ellers takk»? For dette her vil jeg faktisk ikke. Men jeg prøvde, da.

Etter at hennes første album fikk sekser på terningen, og Nicolas hadde turnert både i Norge og Europa, kjente hun at noe ikke var som det skulle. En slags svulst, et såkalt karnøste, hun hadde hatt hele livet, hadde ikke tålt stresset.

– Og den begynte å tøyse med meg da jeg var veldig sliten. Det hadde den aldri gjort før, forteller hun.

Ville være våken

Nicolas måtte vente fire måneder på operasjonen i hodet, og ville ikke gå glipp av noe under inngrepet.

– Jeg spurte om jeg kunne få være våken under hele operasjonen, for jeg hadde så lyst til å ha litt kontroll. Men så sa de at «vi anbefaler deg ikke det, men vi må vekke deg opp for å se om du fortsatt kan synge», forteller hun.

Det viste seg at dette var nødvendig for å se at alt fortsatt fungerte som det skulle etter at svulsten var fjernet.

– Den satt på et sted som gjorde at den tøyset med halsen, språket og hånda.

– Så de måtte vekke deg under operasjonen?

– Ja. Det husker jeg faktisk. Det var veldig rart. De bad meg om å synge en sang, og så sang jeg en sang, og så husker jeg ikke noe mer, smiler 31-åringen.

Sang om hjernen

Nicolas sier hun ikke hadde forberedt noen sang til akkurat denne anledningen, men at sangen hun kom på var passende i situasjonen.

– Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle synge denne sangen, men jeg sang «You go to my Head» av Billie Holiday, ler hun.

I teksten nevner Holiday at noen snurrer rundt i hjernen hennes, noe som var beskrivende for det Nicolas opplevde på operasjonsbordet.

– Og så tror jeg at jeg inviterte alle som jobbet der på konsert etterpå, smiler artisten.