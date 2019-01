– Definitivt, det vil bli opptøyer. Jeg tror vi styrer mot en tragedie. Vi går mot en katastrofe, sier han.

Se flere bilder fra Iran: Iran kan i år markere 40-års jubileum for den shia-muslimske revolusjonen. Men i dag er det religiøse diktaturet på randen av økonomisk sammenbrudd. Foto: Frode Hoff/TV 2

«Skammens år»

Myndighetene er åpenbart urolige for hva som kan skje. Internett er streng sensurert. Samtlige sosiale medier er stengt, både Twitter, Facebook, Youtube, telegram og Instagram. Begrunnelsen er «hensyn til rikets sikkerhet».

Det har i år allerede vært tilløp til demonstrasjoner, men sikkerhetsstyrkene slår beinhardt ned på ethvert forsøk på protest. Fire sikkerhetstjenester overvåker alle – og hverandre. De som forsøker seg blir arrestert, torturert – og i verste fall drept.

I følge en ny rapport fra Amnesty International ble over 7000 mennesker arrestert i fjor – demonstranter, studenter, journalister, miljøvern-aktivister, arbeidere og menneskeretts-forkjempere.

Slik protesterer iranske kvinner mot hijab-påbudet

– 2018 går inn i historien som «skammens år» for Iran, sier direktør for Amnestys kontor for Midt-Østen og Nord-Afrika, Philip Luther, til TV 2.

Det store spørsmålet nå er hva som vil skje i 2019.