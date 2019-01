Etter at Norge kjørte over Ungarn onsdag, og Danmark slo Sverige, var det ikke lenger noen tvil:

Norge er klar for semifinale i VM mot Tyskland i Hamburg.

Kaptein Bjarte Myrhol gleder seg som en liten unge til kampen.

– Ja, det er deilig og dette er det vi lever for. Det er noe vi elsker og det er utrolig morsomt å være en del av semifinalelaget igjen, sier Myrhol til TV 2 Sporten.

– Vi har tatt steget til verdenstoppen

Norge har vært i semifinale i tre av de fire siste mesterskapene.

– Det viser stabilitet og at vi har tatt steget inn i verdenstoppen. Sjansene mot Tyskland er relativt gode. Vi går inn i kampen med selvtillit. Begge håper på finale, og det lukter en god match av det, gliser Myrhol.

Kapteinen innrømmer at den norske innsatsen har vært bedre enn det han kanskje håpet på før VM.

– Av og til må man klype seg i armen og smake på hvor deilig det er å være en del av et vinnerlag. Før var det en drøm å vinne sju av åtte kamper i et mesterskap. Det at vi nå har fått opp så mange superstjerner gjør det lettere for oss, konstaterer han.

– Vi tør å si det høyt

Sander Sagosen kan heller ikke vente til avkast i Hamburg fredag kveld.

– Det kribler noe veldig. Nå er vi her i skal være og har drømt om. Det er veldig stas. Det bringer frem stolthet i meg. Vi har sterke resultater og har bygget stein for stein. Det viser at vi gjør ting riktig, og nå skal vi ta skrittet enda lenger, sier Sagosen til TV 2 Sporten.

– I 2016 var første gang vi var i semifinale og da ble vi litt grepet av situasjonen. Nå er det tredje gang vi står her, og vi vet hva vi går til og hva som ligger foran oss, konstaterer han.

– Du tror på gullet?

– Ja, vi har endret mentalitet i laget og tør å si det høyt. Ingenting er bedre enn å kunne vise at det var riktig. Jeg håper dette er gullaget, men det er små marginer og mange vil kjempe om gullet. Men vi har noe skikkelig bra på gang, svarer Sagosen.