Medlemseksplosjon på venstresiden

Det politiske landskapet i Norge forandret seg da KrF valgte å gå inn i regjering. Det gjorde også medlemstallene til partiene på venstresiden.

Både Høyre og Frp opplyser til TV 2 at det ikke har vært noe særlig aktivitet på verken innmeldinger eller utmeldinger. Verre er situasjonen i det nye regjeringspartiet KrF.

Over 700 medlemmer har meldt seg ut etter at KrF med minimal margin stemte ja til nytt regjeringssamarbeid.​

– Klart at jeg syntes det er trist. Jeg skulle gjerne hatt alle med på laget. Jeg trenger alle de gode som har meldt seg ut, sier Olaug Bollestad, fungerende partileder i KrF, til TV 2.

På samme tid som utmeldingene har partiet fått 300 nye medlemmer. Dette veier ikke opp for alle utmeldingene sier Bollestad.

– Vi er nødt til å vise gjennom politikken at vi er det samme. Vi har hatt et mål om å dra regjeringen inn mot sentrum, og det tror jeg vi viser i den nye plattformen med mange gjennomslag, forteller Bollestad.

Venstre som fikk sentrumsparti KrF med på laget i regjeringen kan fortelle om en liten vekst på 45 personer.

Vind i seilene på venstrefløyen

På motsatt side av partilandskapet er det andre takter. Alle partiene melder om økning av nye medlemmer siden det borgerlige samarbeidet ble presentert.

Hos Sosialistisk venstreparti har det bare den siste uka kommet 1264 nye medlemmer. Det er en økning på ni prosent i hele partiet.

– Det er utrolig gøy at så mange mennesker har meldt seg inn i SV som en reaksjon på den høyrevridde regjeringserklæringen, sier SVs partileder Audun Lysbakken til TV 2.

Lysbakken mener økningen vil få fart på SV sin politikk.

– Det er bra å ha mange med på laget når vi skal jobbe for en politikk som er bedre for de mange og ikke for de få på toppen. Da må vi ta kampen mot den økende økonomiske ulikheten, en klimapolitikk som faktisk fungerer og for likestilling for alle, forteller partilederen videre.

Sterk vekst i Rødt

Partiet lengst ut til venstre Rødt har fått 377 nye medlemmer.

Det er en økning på fem prosent for partiet som vil bruke muligheten til å bli den tydeligste stemmen mot dagens regjering.

VEKST: Det er Rødts leder Bjørnar Moxnes og Lysbakken som skilte med den største prosentveksten én uke etter den nye regjeringen ble presentert. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Regjeringsforhandlingene er slutt, men kampen om hva de får gjort er så vidt begynt. Rødt vil bli den tydeligste opposisjonen til den nye regjeringen. Vi er veldig glade for at stadig flere vil være med på å kjempe mot forslagene om nye skattegaver til de rikeste og innstramming i retten til selvbestemt abort, sier Rødts partileder Bjørnar Moxnes.