– Bruk av narkotika er blitt normalisert

Torsdag formiddag spaserer ekteparet Mona og Arne Bratland ut av dørene på Bergen Lufthavn. De er på vei til Nordahl Grieg videregående skole i Bergen.



I bagasjen bærer de på en historie som foreldreparet har delt med mange i Norge det siste året.

I dag skal noen elever og foreldre i Bergen få høre historien om sønnen Haakon (21).

Sjokktelefonen

29. september fikk foreldrene telefonen som skulle snu livet deres på hodet.

– Utenriksdepartementet ringte til Arne. De fortalte at Haakon lå på et sykehus i England, og at han var veldig skadet. Så da kastet jeg meg på flyet og dro over. Jeg fikk være sammen med Haakon i ett døgn før han døde i armene mine, forteller Mona Bratland.

Paret var først sikre på at sønnen hadde vært utsatt for en ulykke eller at han var et offer for blind vold. På sykehuset fikk de beskjed om at sønnen hadde tatt det livsfarlige syntetiske dopet MDMA.

– Narkotika var helt utelukket. Det kom som en stor overraskelse på oss, forteller foreldreparet.

Alvorlige og omfattende indre blødninger var ifølge sykehusets journaler en konsekvens av at Haakon hadde tatt partydopet MDMA.

Reiser Norge rundt

30. september døde sønnen til Mona og Arne Bratland. Siden har de viet nesten all sin tid til å reise rundt på skoler og til ulike forsamlinger for å dele sin historie.

– Hva er det viktigste dere gjør når dere holder disse foredragene?

– Vi følte at vi trengte noen meningsfylt å gjøre. For oss er det viktig å formidle er at de såkalte «ufarlige stoffene» ikke er ufarlige. Og risikoen en tar ved å prøve narkotiske stoffer en ikke vet hva inneholder, er svært høy, forklarer Arne.

MISTET SØNNEN: Mona og Arne Bratland sin sønn døde av partydopet MDMA. Nå reiser de landet rundt for å advare andre. Foto: TV 2

– Hva tror dere var årsaken til at Haakon tok partydopet MDMA?

– Det vet vi ikke. Vi hadde «narkotikapraten» flere ganger hjemme når det dukket opp i forbindelse med nyheter og slike ting. Vi var helt enige om at syntetisk narkotika var livsfarlig, og at det skulle man holde seg unna. At det skulle ta livet av Haakon er uforståelig, sier foreldreparet.

De mener at informasjon på nettet, som ufarliggjør bruk av ulike narkotiske stoffer, senker terskelen og minimerer frykten for at det kan gå virkelig ille.

– Villedende informasjon er lett å finne på nettet og det har muligens vært en medvirkende årsak til Haakons død, sier Arne.