Bistandsadvokat Svein Holden holdt pressekonferanse torsdag formiddag, hvor han informerte om at familien mottok et budskap den 16. januar, fra dem som hevder å ha Anne-Elisabeth Hagen.

Tidligere Kripos-etterforsker John Christian Grøttum ser på kontakten som et positivt tegn.

– Det er jo i det minste et lite positivt signal. Det er klart at det på mange måter kan oppfattes som at de som eventuelt står bak denne bortføringen følger med i mediene, og at de føler det er på tide å komme videre, sier Grøttum til TV 2.

– Det virker jo som at de nå synes at timeglasset holder på å renne ut, og at det har gått for lang tid uten at det skjer noe i den ene eller andre retningen.

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen er kona til milliardær Tom Hagen, og hun forsvant fra familiens hjem i Lørenskog den 31. oktober.

Siste livstegn er en telefonsamtale som ble gjort kl. 09.14 den aktuelle dagen. Siden er det ingen som har hørt fra henne.

– Må få en avklaring

Tidligere Kripos-etterforsker mener den nye kontakten er et positivt tegn. Foto: TV 2

I etterkant av forsvinningen har det blitt krevd løsepenger av familien.

– De må jo på et tidspunkt få avklart om de får noen penger eller ikke. Og i den sammenheng må det jo forhandles, med gode garantier begge veier. Det er klart at familien må få en bekreftelse på at hun er i god behold, før det kan vurderes om det er mulig å innlede forhandlinger, forklarer Grøttum.

Den tidligere Kripos-etterforskeren mener den nye kontakten kan tolkes som et ønske om å samarbeide.

– Ja, det må det jo være. Det er jo en krevende operasjon å holde på en person over så lang tid. Både med tanke på ressurser og personell. En slik tilstand kan ikke vare over altfor lang tid, sier Grøttum.

Ikke et bevis

Bistandsadvokat Holden sa under pressekonferansen torsdag at plattformen de har kommunisert på har begrensende muligheter for kommunikasjon.

Han informerte også om at de fikk budskapet over den samme digitale plattformen som har blitt brukt tidligere.

– Budskapet var ikke et bevis på at Anne-Elisabeth lever, ei heller et bevis på at avsenderen faktisk har 68-åringen, sa Holden.

Søker i vannet

Bistandsadvokat Svein Holden har tidligere uttalt at de har valgt å følge politiets råd om å ikke innfri kravet om løsepenger, men at de er villige til å inngå en dialog om de får et bevis på at 68-åringen er i live.

De siste dagene har dykkere søkt i Langvannet som grenser ved familien Hagen sin bolig.

Torsdag var det fem aktive dykkere som søkte etter spor i vannet. Innsatsleder i Øst politidistrikt, Anders Bru, ønsket ikke å kommentere hvorvidt politiet hadde gjort noen funn.