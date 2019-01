Det opplyser Norges Skiforbund torsdag ettermiddag.

Den norske stjernealpinisten hadde så store smerter i kneet etter tirsdagens Kitzbühel-trening at han heller ville få undersøkt kneet av spesialister enn å trene i den østerrikske monsterløypa torsdag.

Ved 10.30-tiden ankom en smilende 36-åring Hochrum privatklinikk i Innsbruck, kun en times biltur unna Kitzbühel. Der skulle blant andre kirurgen Christian Fink vurdere om nordmannen bør stille til start i helgens super-G- og utforrenn, og hva han eventuelt risikerer ved å kjøre.

– Da får man litt mer tyngde bak en god vurdering, enn at jeg skal sitte på rommet og ta den avgjørelsen selv, sa Svindal til NTB onsdag.

Det var Fink som opererte Svindal etter skrekkfallet i nettopp Kitzbühel i 2016.

I 12-tiden kom alpinstjernen ruslende ut av sykehuset.

– Det er ikke noen krise, men ja, det ser ikke helt bra ut. Det er ikke noe nytt, det er det samme gamle, sa Svindal til NTB etter sykehusbesøket.

Etter et per timer i tenkeboksen kom meldingen fra skiforbundet: Svindal står over fredagens utforrenn i Kitzbühel. Det opplyses ikke om han kjører søndagens super-G.

Utforløypa i Kitzbühel er alltid blant de tøffeste. Den er isete, humpete og det meste annet som ikke passer Svindals problematiske kne. Romerikingen har vunnet det meste som er å vinne i alpinløypa, men det legendariske utforrennet er ikke krysset av på lista.

