Drømmebiler er som regel uoppnåelige for de aller fleste. Men noen unntak finnes: Som Ford Capri som nå fyller rund dag. Denne uken er det nemlig 50 år siden den først rullet ut av fabrikken.

Med Capri forsøkte Ford å følge samme mal som noen år tidligere var gjort med kjempesuksessen Mustang.

Man brukte stort sett deler som allerede var i hylla,og pakket det inn i et lekkert karosseri. Mye av mekanikken i Capri stammer fra Cortina, men også elementer fra andre Ford blant annet bidro Taunus med motorer.

OBOS-Mustang

Karosseriet på Capri har også en del til felles med den eldre og sterke fetteren fra andre siden av Atlanteren. Langt panser, smal, men bred grill og en kort hekk med litt skarp avslutning. Også den tydelige profillinjen langs den elegante karosserisiden kjennes igjen. Men prisen var en helt annen. Det var vel derfor ikke helt ufortjent at den fikk navnet OBOS-Mustang.

Hvis du tidlig på -70 tallet sto der med Caprien din, iført brun kordfløyelsbukse med kjempesleng, gigantiske skjortesnipper og tidsriktig kinnskjegg - så var du utvilsomt en av de aller tøffeste gutta i gata!

Her er en kort oppsummering av de tre Ford Capri generasjonene:

Ford Capri MK1 er selve ur-Caprien. Den kom i 1969 og modellen fyller dermed 50 år nå.

Ford Capri Mk 1. (1969 – 1974)

Dette er selve ”ur-Caprien” som allerede er en klassiker. Capri ble vist første gang på bilutstillingen i Brussel i 1969, og utrolig nok var den til salgs i butikkene allerede måneden etter!

Den skulle egentlig hete Colt, men fikk ikke det navnet på grunn av at Mitsubishi allerede hadde registrert varemerket. Bilene ble produsert både i England og Tyskland. De britiske bilene med den velkjent ”Kent-motoren”, mens de tyske hadde V- motorer fra Taunus. Etter hvert kom den også i GT- og hårete RS-utgaver.

Den hadde sammen med Lotus Cortina og BDA-Escorter suksess på racerbaner rundt om i verden.

Ford Capri MK2 fikk et kort liv. Den ble produsert i kun tre år.

Ford Capri Mk 2. (1974 -1977)

I februar 1974 var det klart for andre generasjon. Den fikk nå en stor kombi-bakluke og ble mer praktisk. Den var også noe større enn forgjengereren, fikk helt nytt dashbord og mindre ratt.

Motorene varierte fra 1,3-liter på 55 hk og opp til V6 på 3 liter. Mk 2 fikk en del kritikk for at den ikke var så sporty, og litt kjedeligere enn sin forgjenger. For å bøte på dette, lagde Ford en John Player Special edition i 1975.

Denne utgaven er et ettertraktet samlerobjekt i dag. Mk2 har vært den minst populære i samlerkretser så langt, men nå er interessen for denne modellen også økende – og prisene på vei opp.

Denne bilen startet GTI-eventyret – for 40 år siden ​

Ford Capri MK3 ble den siste utgaven av den populære bilen.

Ford Capri Mk 3. (1977 – 1986)

Etter kun tre år var det klart for neste generasjon Capri. Og med denne Caprien traff Ford spikeren på hodet igjen. Karosseriet var slankt og samtidig muskuløst. Og som vanlig fra Ford på den tiden, var motor-utvalget bredt.

Både 4-sylindret rekkemotor og V6 var å finne under det lange panseret med ”bulen” på.

I 1981 dukket Ford Capri 2,8 injection opp, og det var noe av det tøffeste man kunne eie da. Den går helt klart over i historien som en klassiker.

Dette er veteranbil for fremtiden

Heftige utgaver, slik som denne Capri 2,6 RS, koster mye penger nå.

Brukt Ford Capri nå?

Hører du med blant de mange av oss som gikk og drømte om Ford Capri da den var ny? Men kanskje ble det bare med drømmen? Da kan tiden være inne for å realisere den nå.

– Det er flere som gjør det. Vi i Capri Club Norge merker økt interesse for modellen og vi har også hatt en prostiv medlemsvekst de siste årene, forteller Inge Lirhus, som er formann i klubben.

– Alt det mekaniske på Ford Capri er enkelt. Bilene er fra tiden før mystisk, skummel og avansert elektronikk gjorde sitt inntog i bilverdenen. Capri er derfor perfekt som hobbybil. Deletilgangen er stort sett veldig god, og særlig i England får man kjøpt det aller meste nytt – til priser som er å leve med, fortsetter Lirhus.

Capri Club Norge har også noen nye deler og hjelper medlemmer med deler så godt det lar seg gjøre.

– Det man skal være oppmerksom på, er at enkelte karosserideler kan være svært vanskelige å få tak i, og det samme gjelder interiør og listverk. Rust er jo et vanlig fenomen på gamle biler – og Capri er ikke noe unntak i så måte.

– Det du bør sjekke spesielt i forhold til rust er hjulbuer, frontplate og innfestingen til forskjermene. Men også innfestingen til bakluka er verdt å sjekke litt nøye. Det samme er A-stolpen, altså den fremre takstolpen. Sjekk denne nøye, også fra bak forskjermen og i selve døråpningen, er Lirhus sitt råd her. Han anbefaler også å sjekke varmeapparat-brønnen litt nøye.

Disse bilene er mest ettersøkt i bruktmarkedet

Du kan få Ford Capri for ca. 20.000 kroner, men da må en del jobb påregnes.

Dette må du betale nå

Det er sjelden at det er mange biler til salgs i Norge. Men det står en del avregistrerte biler rundt om kring.

Prisene varierer selvfølgelig en god del, alt etter motor, årsmodell, type og utstyrsgrad. Og selvfølgelig etter generell tilstand.

– Ja, det er vanskelig å si noe helt konkret om prisene. Men tar vi utgangspunkt i en standardmodell, kanskje avskiltet, men som er kjørbar, og trenger litt jobb, både kosmetisk og teknisk, får man disse fra ca 20.000 kroner og oppover.

For en grei bil som er kjørbar, registrert og i relativt god bruksstand, men ikke strøken, må du ut med fra ca. 50.000 - 90.000 kroner, mener Lirhus.

– Skikkelig fine biler som kanskje er restaurerte og i god stand både teknisk og kosmetisk, må man nok ut med fra 100.000 kroner og oppover, forteller han.

– Biler med riktig utstyr, store motorer eller spesielle utgaver, som GT, RS og 2,8i koster mer. Da kan man ofte gange ovennevnte priser med både to og tre.

Capri Club Norge feirer faktisk dobbelt jubileum i år. Ikke bare fyller bilen 50 år, klubben har også 35-års jubileum. Det skal så klart feires.

– Ja, vi skal ha et stort, internasjonalt treff på Norsjø Feriesenter i Telemark. Dit kommer det biler fra hele Europa, så det blir gøy, avslutter den hyggelige formannen.

Han oppfordrer til å ta et besøk innom hjemmesidene eller Facebook-gruppen om man er interessert i den sporty og klassiske Ford-modellen.