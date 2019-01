Etter flere vellykkede selskaper og nitten timers arbeidsdager, har gründer Are Traasdahl endelig funnet oppskriften på effektivitet som ikke trenger å gå på bekostning av helsa.

Se Skavlan på TV 2 Sumo

Traasdahl startet sin karriere som en av utviklerne av systemet der man kunne stemme på deltakere i talentprogrammet Idol via SMS.

Siden har han startet og utviklet flere teknologiselskaper verdt milliarder. Det siste solgte han akkurat for en gevinst på halvannen milliard kroner.

Ikke dropp søvnen

Traasdahl forteller i lørdagens avsnitt av Skavlan at han brukte mesteparten av døgnet på jobb i New York i begynnelsen av sin karriere.

Han sier han visste godt at man burde sove åtte timer hver natt, men tenkte man kunne effektivisere selve søvnen.

– Jeg har alltid trodd at når fire timer har gått, så må man stå opp, for da får man fire timer ekstra å jobbe på, forteller han om tiden i USA.

Sytten år senere, innrømmer Traasdahl at det var en tung måte å jobbe på.

– Det er ikke noe spesielt bra. Så alle som jeg har anbefalt dette til: Ikke gjør det!

Tidstyvene

Etter å ha solgt unna selskapet Tapad til Telenor i 2016, satt Traasdahl seg ned med kollegaer for å identifisere hvilke oppgaver som stjal mest tid i arbeidshverdagen.

– Og det var spesielt to ting, det var e-post, og det var møter. Jeg fikk to hundre e-poster om dagen, og sendte to hundre. I tillegg var jeg i ti møter hver dag i fem dager. Og det var utrolig slitsomt.

Han og kollegaene tok dermed en beslutning om det nye firmaet de ville starte.

– Ingen kan sende e-post til hverandre. Og det er den største, mest fantastiske befrielsen som har skjedd i mitt liv, smiler han.

I stedet for e-post bruker kollegaene en plattform for å skrive lengre meldinger til hverandre i et felles dokument på nettet.

Traasdahl mener også den største grunnen til at man ender opp med å gå i så mange møter er en frykt for å gå glipp av noe. I sitt nye selskap har han derfor tatt i bruk ny teknologi for å ta opp video, og lage tekstreferat av alle møtene.

Kutt transporttiden

Uten e-post og med færre møter ville han også forsøke å kutte ned på transporttid og forstyrrelser i løpet av en arbeidsdag.

– I realiteten så har kontoret blitt en forstyrrelsesmaskin. Folk må gå hjem for å få gjort noe. Det vi har laget nå er jo en modell der du er på kontoret noen av dagene, og så er du hjemme og jobber hjemmefra de andre dagene, sier han.

Gründeren forteller at man med hjemmekontoret kan oppnå en fin blanding mellom hard konsentrasjon og kreativitet, da man lett kan bli distrahert til å ta oppvasken eller slippe ut hunden.

– Det er halvparten logikk, og halvparten magi. Logikk er når du sitter og er veldig konsentrert eller jobber veldig hardt. Men jeg kommer aldri på noen gode ideer når jeg er i den fasen der. Men når jeg tar ut av oppvaskmaskinen eller henter hunden, da kommer det mye lettere gode ideer, avslutter Are Traasdahl.