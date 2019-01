Det er ikke mindre enn én uke siden Erna Solberg gikk ut på Slottsplassen med sin nye regjering. Allerede nå maner Frp på Stortinget til kamp om regjeringens ulvepolitikk.

– Dette er enkelt, egentlig. Det er sånn at Stortinget har vedtatt at vi skal ha fire til seks ynglinger. Er det over der, skal det ut ynglinger. Alt over seks skal bort. Nå ligger det over ti ynglinger, og da må vi skyte noen, sier Morten Ørsal Johansen, stortingsrepresentant for Frp.

Johansen sitter til daglig i Næringslivskomiteen på Stortinget. Nå vil han sende et forslag over til Miljødepartementet og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Kravet til Johansen faller ikke i god jord hos Miljødepartementet. Statssekretær i departementet, Sveinung Rotevatn (V), mener det er helt feil.

KRAV: Morten Ørsal Johansen i Frp vil fremme forslag om å ta ut flere ulv. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Det Stortinget har sagt er at vi skal styre etter fire til seks ynglinger hvert år, og selvsagt at vi skal gjøre det innenfor rammene av naturmangfoldloven. Og loven går foran, sier Sveinung Rotevatn til TV 2.

– Forliket er brutt

Ulvens fremtid er avhengig av to forskjellige styringsbestemmelser. Rovdyrforliket og Naturmangfoldloven.

Forliket i Stortinget sier at det skal være mellom fire og seks flokker i Norge. I tillegg blir politikken styrt av naturmangfoldloven som slår fast at Norge skal ha en levedyktig ulvebestand.

Miljødepartementet mener det er naturmangfoldloven som kommer i første rekke. Frp på sin side mener at forliket er brutt, og krever nå at flere ulver skal skytes.

Vil skyte minst to flokker

Nå vil Frp fremme forslag om at Stortinget instruerer regjeringen til å ta ut minst to ulveflokker.

– Både Mangen og Hobøl-flokken må tas ut. Det etablerer seg et nytt revir i Akershus nå, så grunnlaget for uttak av ulv er absolutt til stede, sier Johansen i Frp.

Rotevatn sier man må avvente situasjonen til det er klart om ulven faktisk har etablert seg, slik Johansen hevder.

– Akershus er i utgangspunktet en del av ulvesonen. Og hvorvidt dette nye påståtte reviret faktisk er et revir og hvor de kommer fra, vet vi ikke. Det må foretas DNA-registreringer først, sier Rotevatn.

Tror statsråden går med på forslaget

Rotevatn forteller at de vil gjøre som Stortinget sier. Men påpeker at Stortinget skal beskytte truede dyr.

– Vi gjør alltid som som Stortinget sier, og vi følger de vedtakene Stortinget fatter. Stortinget har for eksempel vedtatt naturmangfoldloven, og den sier at vi skal gi vern om kritisk truede dyrearter i Norge, og ulven er blant dem, opplyser Rotevatn.

Johansen i Frp er skråsikker på at miljøminster Elvestuen ikke vil gå i mot forslaget.

– Det tror jeg ikke statsråden gjør!, konkluderer en bestemt Johansen.