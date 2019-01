Den siste uken har flere tusen nordmenn ventet i spenning, i håp om å få se geparden Kimani føde i Kristiansand Dyrepark.

I samråd med dyreparken har flere store nettaviser, deriblant TV 2, sendt direkte døgnet rundt fra føderommet til Kimani de siste dagene.

På sin hundrede dag

Torsdag har hun trolig vært gravid i 100 dager, noe som er fem til seks dager over termin.

– Selv om hun har vist alle tegn på et vellykket svangerskap, har hun gått lenger over tiden for estimert fødsel enn det dyrepasserne er komfortable med, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i Kristiansand Dyrepark, Anniken B. Schjøtt, til TV 2.

På bakgrunn av dette tok dyrepasserne røntgen av Kimani torsdag formiddag. Dette med et mål om å se liv i magen.

For det store spørsmålet dyrepasserne stiller seg nå, er om Kimani er gravid i det hele tatt. De frykter at hun har en «falsk graviditet», noe som rammer en rekke dyr.

– Vi har ikke tatt graviditetstest av henne, men alle tegnene har vært der. Vi har også sett tydelige parringer, og hun har fulgt en graviditetsutvikling etter dette, forklarer Schjøtt.

Nye bilder

Under undersøkelsen ble en røntgenmaskin plassert ved siden av vekten til Kimani. Ettersom hun er trent til å ligge på denne vekten, slapp de både bedøvelse og narkose.

Schjøtt forteller at undersøkelsen var vellykket, men at kvaliteten på bildene ikke var gode nok til å konkludere noe om hun er gravid eller ikke.

– Det har blitt tatt en håndfull røntgenbilder av geparden Kimani torsdag, men kvaliteten på bildene har dessverre ikke vært god nok til å konkludere. Det vil derfor bli tatt flere røntgenbilder fredag, sier Schjøtt.

Men selv om det er mye usikkerhet rundt selve graviditeten, skal Kimani selv ha det bra etter forholdene.

– Hun er i veldig god form. Hun viser at hun er rolig og fin, så vi er ikke bekymret for henne, påpeker Schjøtt.