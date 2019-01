TV 2 er på besøk hos Washington National Airport i Virginia i USA.

Det er tett med fly i luften og på bakken. Med sekunders mellomrom tar fly av, mens andre lander.

I tårnet sitter dem som har ansvaret for at alt skal foregå så trygt som mulig.

Over 30 dager uten lønn

Det er nå over 30 dager siden flere av USAs offentlige etater ble stengt som følge av uenighetene rundt budsjettet.

Landets rekordlange «shutdown» har rammet hundretusener av offentlige ansatte, deriblant flygeledere.

I over én måned har de blitt tvunget til å jobbe ulønnet.

– Da lønningsdagen kom, stod det 0,0 på lønningsslippen vår. Hvis vi ikke får utbetalt lønn, vil systemet bli mindre trygt, sier flygeleder Aaron Merrick til TV 2.

– Går utover sikkerheten

De fleste av oss som flyr tar det for gitt at flygelederne er uthvilt. Vi regner med at deres hovedfokus er å få flyene trygt ned på bakken.

Men bekymringene som følger med tomme lønninger, overskygger dette for svært mange.

– Vi flygeledere pleier å si at vi må være skjerpet til enhver tid, sier han og legger til:

– Når du begynner å tvile på om du klarer å betjene boliglånet, og om du har råd til barnepass og bensin slik at du kommer deg på jobb, da begynner du å føle at det går utover sikkerheten du er vant til, påpeker han.

Ekstrajobber

TV 2 har tidligere omtalt statsansatte som har måttet selge eiendeler for å kunne betale regningene sine.

Merrick forteller at også flere flygeledere har sett seg nødt til å ta kjøreoppdrag før eller etter jobb for transportdelingsselskaper som Uber og Lyft.

– Det er svært bekymringsfullt. Hvis jeg tar kjøreoppdrag for Uber, eller andre ekstrajobber, får jeg ikke nok hvile, sier han.

Å gå på jobb uten lønn er en fjern tanke for de aller fleste av oss.

I USA har man sett at taktikken med å stenge ned føderale myndigheter brukes stadig oftere i et politisk spill mellom presidenten og kongressen.

Den nåværende krisen er historiens lengste.

– Vi vil ikke fordele skyld. Vi vil bare få slutt på nedstengningen. Vi vil ha lønn, avslutter flygelederen.