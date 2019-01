Fant mobilvideo der skuespiller mishandler mann grovt

I oktober ble skuespilleren pågrepet av politiet, siktet for befatning med et tosifret antall kilo kokain.

Etter pågripelsen ransaket politiet mannens bolig som ligger i et av Oslos dyreste strøk. På dette tidspunktet var han også siktet for hallikvirksomhet. Han nekter straffskyld etter begge siktelsene.

Torsdag ble skuespilleren varetektsfengslet i fire nye uker. Politiet har nå tatt inn en ny siktelse i den etter hvert så omfattende saken mot mannen.

Etterforskerne i Oslo politidistrikt har fått tilgang til en mobilvideo fra høsten 2018. Den viser at en mann får juling av skuespilleren i sistnevntes leilighet.

– Karakter av overfall

Videoen skal ifølge politiet vise at fornærmede blir sparket flere ganger.

– Det dreier seg om svært grov vold, og episoden har karakter av å være et overfall. Det er tilsynelatende ingen foranledning til hendelsen, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til TV 2.

– GROV VOLD: Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen mener at voldsvideoen har karakter av overfall. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

– Hva er relasjonen mellom skuespilleren og fornærmede?

– Det er tydelig at de har noen felles bekjente, men etterforskningen vil søke å avdekke hvilken relasjonen de har, sier politiadvokaten.

Skuespillerens forsvarer, advokat Petter Bonde, sier at klienten hans erkjenner å ha begått de faktiske forholdene som vises i voldsvideoen. Skuespilleren erkjenner likevel ikke straffskyld, men bakgrunnen for dette er ikke kjent.

Måtte bytte fengsel

Ifølge torsdagens kjennelse fra Oslo tingrett er det tvil om det foreligger en fare for bevisforspillelse. Imidlertid heter det: «Retten mener at det er en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå nye straffbare forhold dersom han løslates».

Dette er skuespilleren uenig i. Forsvareren opplyser til TV 2 at de har anket fengslingskjennelsen til lagmannsretten.

ANKER: Skuespillerens forsvarer, Petter Bonde, opplyser at de anker fengslingskjennelsen. (Foto: Magnus Braaten / TV 2)

Nylig ble siktede flyttet fra Halden fengsel til Oslo fengsel. Årsaken skal være episoder som har oppstått under soningen i Østfold. Politiet sier at de forventer at det vil komme en anmeldelse i forbindelse med disse forholdene.

På bakgrunn av de mange siktelsene mot skuespilleren er det flere seksjoner i Oslo politidistrikt som etterforsker sakene mot mannen.

Kjent av politiet

Den unge skuespilleren har flere ganger tidligere vært i politiets søkelys. I august i fjor møtte han i Oslo tingrett og forklarte seg om grov vold, samt vold og trusler mot politifolk og arrestforsvarere.