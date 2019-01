Teknologiutviklingen i bilbransjen går virkelig fort om dagen. Dette handler blant annet om at bilene får stadig mer avansert utstyr, særlig på sikkerhetsfronten. I tillegg åpner det seg store muligheter, etter hvert som flere og flere biler nå er koblet opp mot nettet.

Bilbransjen bruker også milliardbeløp på å utvikle selvkjørende teknologi.

Det er ikke så mange år siden selvkjørende biler var rene science fiction for mange av oss. Men innad i bilbransjen har man jobbet hardt med dette i flere år.

Her er det stor enighet om at såkalte autonome, eller selvkjørende, biler vil være en del av trafikkbildet om ikke alt for mange år.

Stort forskningsprosjekt

I det siste har teknologien begynt å komme på stadig flere biler. Tesla har sin del av æren for at det har blitt stadig mer fokus på selvkjørende biler. Og i dag kan du kjøpe en rekke bilmodeller som i praksis kan kjøre seg selv det aller meste av tiden.

Fra bransjehold er man samtidig forsiktig med å gå for fort frem. Det skal ikke store hendelser eller ulykker til, før motstanden mot dette kan øke kraftig.

I England kjører Jaguar Land Rover, deres eierselskap Tata og Ford et større forskningsprosjekt der de ser mange avspekter rundt dette med selvkjørende biler.

Jaguar Land Rover, Tata og Ford kjører forskningsprosjektet sammen, i England.

Projiserer med lyssignaler

Her handler det ikke bare om hvordan bilene konkret skal oppføre seg. Man ser også nærmere på hvordan omgivelsene forholder seg til selvkjørende biler.

Som et ledd i det har Jaguar Land Rover nå utviklet et system som med lyssignaler projiserer retningen bilen skal kjøre i – foran den. Formålet er å fortelle andre bilister og fotgjengere akkurat hva den selvkjørende bilen kommer til å gjøre.

Når bilen for eksempel tenker å svinge til høyre, blir lyssignalene plassert nøyaktig der den kommer til å kjøre. Konkret brukes det en serie med linjer, der avstanden mellom disse varierer etter hvor fort bilen kommer til kjøre. Når den skal akselerere, øker avstanden. Når bilen bremser, blir det kortere mellom linjene.

Når bilene er koblet mot nettet og kan snakke sammen, blir det også langt enklere å få til flyt i trafikken. Og lyskryss kan bli overflødige.

Ikke stoppe på rødt lys

Pete Bennett er sjef for fremtidige mobilitetsløsninger hos Jaguar Land Rover. Han sier dette i en uttalelse:

– Testene våre handler om å finne ut hvor mye informasjon en selvkjørende bil bør dele med fotgjengere, for å vinne deres tillit. Akkurat som med all annen teknologi, må vi mennesker lære oss å stole på den.

I samme prosjekt har Ford tidligere vist et nytt system som skal gjøre det unødvendig å stoppe for rødt lys.

Målet her er å sørge for at sjåføren ikke stopper helt opp inn mot kryss, men holder bilen i gang. Både for å bedre den generelle trafikkflyten – og for å øke trafikksikkerheten.

Dette skal også spare drivstoff. Full stopp og ny akselerasjon forbruker nemlig mer drivstoff enn om bilen holdes jevnt i gang.

