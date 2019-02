Linn Merethe (32) ble utsatt for overgrep som barn – brøt selv grensene til et annet barn

Gjennom deler av barndommen ble Linn Merethe Nilsen-Ottersland (32) utsatt for overgrep.

Det ble verken sett eller snakket om, noe som har preget Linn gjennom hele livet.

– Jeg har et forvrengt bilde av seksualitet, og det har påvirket selvbildet mitt mye mer enn det jeg trodde var mulig. Man lærer seg å sette seg selv nederst, og det tar lang tid å klare og sette seg selv øverst igjen, forteller Linn til God morgen Norge.

Utførte et overgrep

Dette overgrepet resulterte i at hun selv brøt grensene til et annet barn da hun var ti år gammel.

KRYSSET GRENSEN: Da Linn Merethe Nilsen-Ottersland var ti år gikk hun over grensen til et annet barn. Foto: Privat

– La oss si at et barn blir slått. Da er det stor sannsynlighet for at det barnet også selv vil slå andre, fordi det er det han eller hun har lært. Så dersom et barn blir utsatt for et overgrep, er det stor sannsynlighet for at vedkommende vil gjøre det selv mot andre.

Det var først da Linn ble voksen at hun skjønte at det hun hadde gjort som tiåring var feil.

– Jeg følte meg som et stort monster. Jeg hadde utsatt et barn for noe som er så fryktelig og så vondt. Jeg følte at jeg ikke fortjente å bli anerkjent eller å ha det bra, fordi jeg hadde fysisk skadet et annet menneske. Det traff meg midt i trynet, og det var vondt å innse, forteller hun.

Ikke uvanlig

Dessverre er ikke Linn alene om å ha denne historien.

I en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fra 2018 kommer det fram at tall fra Kripos viser at antallet anmeldelser av voldtekt med mindreårige gjerningspersoner har økt.

I 2016 var det 60 prosent økning i antall mindreårige som ble anmeldt for voldtekt eller seksuell omgang med barn under 14 år, sammenlignet med det årlige gjennomsnittet i perioden 2012 til 2015.

Også i en rapport fra Redd Barna heter det at tre av ti seksuelle overgrep mot barn og unge er begått av barn og unge selv, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Sexolog og familieterapeut Thomas Winther påpeker at selv om det er snakk om et overgrep, omtaler vi ikke barn som overgripere.

– Vi sier ikke «overgriper» når det gjelder barn, for det å forgripe seg på noen handler om makt og maktforskjell. Når et barn forgriper seg på et annet barn er det mer likeverdig, og et barn har heller ikke full oversikt over det omfanget som de er med på, sier han og legger til:

– Barn har bare lært. Og veldig mange overgrep er ikke gjort med sadisme og vonde ting. Så som barn vet man ikke at dette er feil, da de tråkket over andre sine grenser.