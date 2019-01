Harald ble lovet en støyfri hverdag – ett år senere vil ikke firmaet møte ham

– Skal man gjøre dette her veldig ordentlig og vitenskapelig så skal det måles i mange punkter, men det overlater vi til andre. Jeg har bare vært her for å se at det er tydelig at nivåene ligger over det de burde være.

De ansvarlige har gjort flere målinger. Noen viste at lydnivået var for høyt, mens andre viste at lydnivået var innenfor grenseverdiene. Høyttaleranlegget ble også plombert for å sikre at lydnivået ikke kunne overstige grenseverdiene.

STØYKILDEN: Harald Østeraas og konen Oddbjørg bor i en leilighet rett over treningssenteret. Foto: Stein Stie / TV 2 hjelper deg

TV 2 hjelper degs måling indikerer at lydnivået igjen er for høyt. Målingen utført av Gjestland blir sendt til Melhus kommune som innkaller aller parter til et møte. Kommunen konkluderer med at de har gjort alle tiltak med selve bygget for å begrense støyen i leilighetene.

Lydnivået må reduseres

– Den eneste måten å løse dette på er å redusere lydnivået, når det er aktivitet. Selvfølgelig, alle sånne ting kan man jo skru på så du må sørge for at ikke noen skrur på det. Det har man ikke kontroll på, sier Gjestland.

Det er firmaet Høvdingen AS som leier ut til treningssenteret som har ansvaret for å ordne opp i saken.

TV 2 hjelper deg har forsøkt å få til et intervju med Tarjei Finsrud som er styremedlem i Høvdingplassen AS, og som for ett år siden lovet at han ikke ville gi seg før Harald var fornøyd. Denne gangen vil han ikke møte oss.

I en e-post skriver han at Høvdingplassen AS mener at målingene som er gjort av vår ekspert, ikke er utført på riktig måte. Mens andre målinger som firmaet selv har fått utført, er korrekte og viser akseptable verdier.

Høvdingplassen AS informerer også om at de denne uken skal montere et akustisk øre og at strømmen vil bli brutt hvis lyden overskrider tillatte grenseverdier.