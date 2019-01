Situasjonen er svært spent mellom tilhengere og motstandere av Venezuelas president Nicolás Maduro.



Norge har kommet på banen og etterlyser nyvalg på vegne av befolkningen i landet.

– Jeg forventer at Venezuelas regjering imøtekommer befolkningens legitime krav og respekterer den demokratisk valgte nasjonalforsamlingens mandat og rolle i henhold til landets grunnlov, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding onsdag.

For å løse den politiske krisen, mener hun regjeringen må ta initiativ til en politisk prosess hvor målet er troverdige og frie valg.

– Norge er rede til å støtte en slik prosess dersom partene ønsker det, sier utenriksministeren.

– Må garantere sikkerheten

Bakgrunnen for at Norge nå ber om et nytt valg i Venezuela er de massive demonstrasjonene onsdag i hovedstaten Caracas. Titusener gikk ut i gatene og krevde demokratiske spilleregler og retten til å velge egne ledere.

Flere har mistet livet i de voldsomme sammenstøtene mellom politi og demonstranter.

Ifølge menneskerettsgruppen Venezuelan Observatory of Social Conflict er 13 mennesker drept. Myndighetene i landet har oppgitt at antallet er fem.

Søreide viser til sammenstøtene og mener at enhver form for uforholdsmessig maktbruk fra myndighetenes side er uakseptabel.

– Sikkerheten og rettighetene til demonstrantene, nasjonalforsamlingens medlemmer og dens president Juan Guaidó, må garanteres, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

MANGE STEMMER: Motstandere av president Nicolas Maduro viste sin støtte til Guiardó under en demonstrasjon i Bogota i Colombia onsdag. Over 800 000 venezulanere har flyktet over grensen til Colombia som følge av urolighetene og fattigdom i hjemlandet. Foto: Juan Barreto / AFP

​

Mange støtter Guaidó

Juan Guaidó er leder for landets nasjonalforsamling, og onsdag utropte han seg selv til fungerende president i Venezuela i en overgangsperiode inntil det kan avholdes et demokratisk valg.

USA anerkjenner ham nå som Venezuelas midlertidige leder. Canada, Danmark og en rekke latinamerikanske land stiller seg også bak ham.

EU er mer forsiktig i sin støtte til Venezuelas opposisjon, men oppfordrer i likhet med Norge til at det igangsettes en prosess for å gjennomføre nyvalg.

Nicolás Maduro, som reelt sett er president i Venezuela, mener Guaidó deltar i et komplott ledet av USA.

– Vil føre til blodbad

Russland mener den internasjonale støtten til Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó, kan utløse et blodbad i landet.

Russlands president Vladimir Putin mener Juan Guaidó og opposisjonen prøver å kuppe makten i Venezuela og at folkeretten er blitt brutt, ifølge en uttalelse fra talsperson Dimitrij Peskov.

– Innblandingen fra utenlandske makter kan føre til blodbad og lovløshet i Venezuela, hevder det russiske utenriksdepartementet i en uttalelse.

De mener den ødeleggende innblandingen fra andre land, i den ekstremt anstrengte situasjonen, er uakseptabel.

Russland har tidligere støttet president Maduro både økonomisk og med våpenleveranser, skriver NTB.

Også Tyrkia og Iran uttrykker støtte til Maduro og hans uttalelser om en sammensvergelse.