Ut av skyggen til håndballjentene

Med EM-semifinale i 2016, VM-finale i 2017 og VM-semifinale i det pågående mesterskapet har de norske håndballherrene for alvor tatt steget ut av den lange skyggen håndballdamene har brukt å kaste.

Det viser seg også igjen utenfor banen.

For håndballherrene har på få år gått fra ikke å ha hovedsponsor og nærmest blitt finansiert av damenes suksess, til å nå «bidra på lik linje inn i fellesskapet».

Flere år uten hovedsponsor

For Kåre Geir Lio, håndballpresidenten, forteller at man i 2018 fikk inn cirka 66 millioner fra sponsorer.

I 2014 var det halvparten.

– Utviklingen på herresiden har vært tett på vanvittig. I desembermåned på desembermåned har vi hatt damene på TV som har levert spenning, sjarm, TV-tall og alt det der. Nå er det sånn også i januar. Det har vært formidabelt, sier Lio til TV 2.

For bare noen få år siden var ståa en noe annen.

Håndballherrene stod uten hovedsponsor etter at den mangeårige Spar-avtalen gikk ut i første halvdel av 2013 og frem til REMA 1000 ble med på laget i august 2018. Bring, som i en årrekke har støttet norsk håndball, «tok på seg litt ekstra», forklarer Lio, i perioden uten en formell hovedsponsor for dekke opp for noe av tapet.

I en tung periode både økonomisk og sportslig ble likevel satsingen på herrelaget ivaretatt ved at forbundet, enkelt forklart, ga like mye penger til både herre - og damelaget - til tross for at den ene parten stod for en stor overvekt av sponsorkronene som trillet inn i forbundet.

Suksessen til håndballherrene de siste årene, og selvsagt det betydelige bidraget til REMA 1000 (40-50 millioner kroner over fire år), har gjort at herrene nå «bidrar på lik linje inn i fellesskapet», sier Lio.

– Forskjellen var stor før. Damene har vært «front page» i markedsarbeidet vårt i årevis. Nå har vi to sider å vise frem.

– Fotballen har mye å lære

Økonomisk har både landslagene og forbundet tilsynelatende solide avtaler på plass.

REMA 1000 er herrenes hovedsponsor, Gjensidige er kvinnenes, og Posten er forbundets generalsponsor. REMA 1000 og Gjensidige bidrar også på tvers av landslagene.

Postens sponsorat ble i juni 2018 forlenget ut 2022 og er av cirka samme størrelsesorden som sponsoratet til REMA 1000.

Sponsorsjef i sistnevnte, Vidar Riseth, er ikke i tvil om at det har vært en gunstig investering.

– Det har det absolutt vært. Det har vært over all forventning. Populariteten til laget er stor, og vi får gode tilbakemeldinger fra kundene våre. Både herrene og damene er veldig folkelige, de stiller opp, og de er uten nykker. Det er en herlig gjeng fra selve laget og opp til styret, sier han til TV 2.