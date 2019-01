Magnus (23) er fanget i en treningsboble

De går på slankekur

De drikker mye, stupfyll i helgene

De har fire ganger så høy sannsynlighet for å bruke kosttilskudd og anabole steroider

Flau over anoreksi-diagnose

– Jeg husker godt jeg var flau over at psykologen ga meg diagnosen anoreksi. Er ikke det en jentesykdom, tenkte jeg.

Etter at Magnus slutta å spille fotball for RBK jr.lag, ble han helt hekta på kroppsbygging. Tvangstankene styrte livet.

Magnus vet godt at han til tider styres av tvangstanker. Det er bare så vanskelig å få gjort noe med dem.

– De syke tankene har gjort at jeg ble livredd for å legge på meg over natta. Alt jeg gjorde og alt jeg spiste ble nøye målt opp mot hverandre.

23-åringen innrømmer at det gjør godt å få positive tilbakemeldinger på den veltrente kroppen. Meldinger som igjen trigger ham til å trene mer.

Tilstanden hvor en person blir overopptatt av muskuløs kropp har fått et navn; muskeldysmorfi. Begrepet er ikke en formelt akseptert diagnose.

Higen etter det perfekte

– Det viktigste nå er å rette oppmerksomheten mot unge menns sårbarhet, at samfunnet skjønner at det ikke bare er unge kvinner som rammes av krav om idealkropp. Det er forsker Trine Tetlie Eik-Nes sitt håp.

– Det er så mye mer fokus på kropp i dagens kultur enn tidligere.

Magnus er i ferd med å utdanne seg til å bli lærer, og jobber på en fritidsklubb for skolebarn på Lillehammer.

Han trener fremdeles, og lider av tvangstanker, selv om det går bedre i livet.

– Det er egentlig ganske trist, at jeg har kasta bort ungdomstida mi på....ja, noe som er så skrudd. Som jeg ikke får noe igjen for.

Han har planer for det unge livet sitt. Å bli lærer, kanskje flytte til et nytt sted. Å få venner. Men da kan han ikke bruke opp all fritida si på å trene.