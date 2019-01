– Onsdag 16. januar mottok familien budskap fra de som hevder å ha Anne-Elisabeth, vi har vurdert denne henvendelsen nøye sammen med politiet. Og vi har i fellesskap blitt enige om at det er riktig av meg og orientere om denne nye utviklingen, sier Svein Holden.

Se pressekonferansen i videovinduet øverst!

Bistandsadvokaten sier plattformen de har kommunisert på har begrensende muligheter for kommunikasjon.

– Budskapet var ikke et bevis på at Anne-Elisabeth lever, ei heller et bevis på at avsenderen faktisk har 68-åringen, sa Holden.

Positivt med kontakt

Hverken familiens bistandsadvokaten eller politiet ønsket å gå nærmere inn på innhold eller gi ytterlige detaljer i kommunikasjonen de har hatt med de som hevder å ha Anne-Elisabeth.

– Vi synes det er positivt at vi har blitt kontakt etter offentliggjøringen. Vi oppfatter det som et tydelig tegn på at hun er i live, og at familien kan få henne tilbake, sier han.

Han påpeker at de ønsker å komme i bedre og annerledes kontakt med de som hevder å ha Anne-Elisabeth i fangenskap.

– Sammen kan vi i en trygg og sikker ramme starte en prosess for å få henne hjem i god behold så raskt som mulig. For familien er det helt avgjørende at Anne-Elisabeth lever før vi kan starte denne prosessen, sier Svein Holden.

Snakket på engelsk

Mot slutten av pressekonferansen tok bistandsadvokaten høyde for at noen av de som hørte på oppfordringen ikke snakket norsk. Han gjentok derfor familiens oppfordring på engelsk.

Den 68 år gamle kvinnen er kona til milliardær Tom Hagen, og hun forsvant fra familiens hjem i Sloraveien i Lørenskog den 31. oktober.

Siste livstegn er en telefonsamtale som ble gjort 09.14 den aktuelle dagen. Siden er det ingen som har hørt fra henne.

I etterkant av forsvinningen har det blitt krevd løsepenger av familien.

Søker i vannet

Bistandsadvokat Svein Holden har tidligere uttalt at de har valgt å følge politiets råd om å ikke innfri kravet om løsepenger, men at de er villige til å inngå en dialog om de får et bevis på at 68-åringen er i live.

De siste dagene har dykkere søkt i Langvannet som grenser ved familien Hagen sin bolig.

Torsdag var det fem aktive dykkere som søkte etter spor i vannet. Innsatsleder i Øst politidistrikt, Anders Bu, ønsket ikke å kommentere hvorvidt politiet hadde gjort noen funn.

Saken oppdateres!