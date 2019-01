Vålerenga klager inn Røa og agenten i Herlovsen-saken

Konflikten mellom Vålerenga og Isabell Herlovsen endte med at 30-åringen ble utleid til Kolbotn ut 2019, men VIF er slettes ikke ferdige med denne saken.

– Vi har observert at det har skjedd ting som ikke er i henhold til regelverket etter vår oppfatning, og nå må NFF vurdere om det har vært brudd på regelverket, sier daglig leder i Vålerenga, Morten Grøndahl til TV 2.

Vålerenga har klaget Herlovsens agent, Sam Karami inn til NFF og advart andre mot å bruke ham.

– Det er noe av det minst seriøse vi har vært borti når det kommer til agentvirksomhet, sier Grøndahl.

De mener agenten på vegne av Herlovsen har brutt regelverket i dialogen med andre klubber og at han har kommet med trusler.

– På et tidlig tidspunkt tok agenten det for gitt at vi ville fristille Isabell fra kontrakten, og når han ikke fikk viljen, sin ble det trusler. Både når det gjelder mediepress og andre type trusler. Så har de hatt kontakt med klubber som vi mener strider med regelverket.

TV 2 har vært i kontakt med agent Sam Karami, som mener han og Herlovsen har opptrådt ryddig i denne saken, men ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer.

Vil endre reglene

For snart fire år siden ble det innført et nytt reglement for fotballagenter uten krav til lisens fra de nasjonale forbundene. Nå kan man bare registrere seg i en database. Det har ifølge Norges fotballforbund ført til noen klager på useriøse aktører.

– Vi har mottatt noen tilbakemeldinger på at enkelte formidlere har opptrådt useriøst, men jeg har inntrykk av at de aller fleste formidlerne holder seg innenfor regelverket, sier seksjonsleder i Juridisk avdeling, Espen Auberg til TV 2.

Fotballforbundet presiserer at de kommenterer på generelt grunnlag og ikke ønsker å si noe om den pågående saken meldt inn av Vålerenga.

Vålerenga har tatt initiativ til å endre dagens regelverk og vil kalle inn til et møte i Toppfotball kvinner for å diskutere dagens ordning.

– Jeg er veldig skuffet. Kvinnefotballen er på vei til å bli mer seriøs. Det satses mer, og da kreves det mer seriøsitet i alle ledd. Så får vi håpe at NFF ser dette som en anledning til å gjennomgå regelverket. Nå kreves det ingen kompetanse innenfor overganger i det hele tatt for å bli en sånn type formidler, sier Grøndahl.

Fotballforbundet forklarer at regelverket er nedfelt av FIFA, og at de derfor har liten mulighet til å justerere det nasjonalt.