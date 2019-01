Michael Jackson dokumentaren «Leaving Neverland» har premiere på «Sundance Film Festival» den 26. januar.

Den kommende dokumentaren har allerede skapt kontroverser.

Anklager under lupen

Bekjente av den avdøde superstjernen mener dokumentaren nok en gang er et forsøk på å utnytte Jackson og hans berømmelse, skrev TMZ tidligere denne måneden.

Filmen undersøker anklagene, som hovedsaklig gjelder seksuelle overgrep og skjenking av mindreårige, som var rettet mot Michael Jackson på 2000-tallet.

Superstjernen ble aldri dømt for overgrep.

Trusler

Filmens produsent Dan Reed, som også står bak filmen «The Paedophile Hunter», skal ha mottatt direkte trusler, skriver nettstedet Deadline.

Myndighetene i den amerikanske byen Salt Lake City og politiet i den nærliggende vinterbyen Park City forbereder seg på protester mot premieren av Michael Jackson-dokumentaren.

– Spenningen rundt visningen av denne filmen og festivalen er høyere enn jeg noen gang har sett før, skal en politimann ha sagt til Deadline.

Sersjant i Salt Lake City politiet, Brandon Shearer, skal også være bekymret.

– Vi er klar over mulighetene for protester. Vår jobb vil være å overvåke hver hendelse som kan oppstå og gi folket en trygg mulighet for at deres stemmer kan bli hørt, sier sersjanten til nettstedet.

Nettstedet skriver også at myndighetene, i begge byene, skal ha planlagt å utplassere bombeenheten på stedet for premieren.