Ole Gunnar Solskjær har benyttet Eric Bailly i kun én kamp etter at han tok over for José Mourinho. Da ble midtstopperen utvist og måtte stå over de to påfølgende kampene.

Nå er Bailly blitt satt i sammenheng med et klubbbytte i januar. Ifølge tabloidavisen Daily Mail har Solskjær og Manchester United allerede avslått en henvendelse fra Arsenal om å få låne Bailly ut sesongen.

– Jeg blir ikke overrasket om de forsøker seg. Det er alltid spekulasjoner, og det er ingen stor overraskelse, sier Solskjær pressekonferansen torsdag formiddag.

Baillys kontrakt med Manchester United strekker seg frem til sommeren 2020, men klubben har opsjon på å forlenge to nye år.

Bailly-tilhengeren Emery

ESPN melder at en overgang for Bailly er tilnærmet umulig i januar, men at Arsenal kommer til å følge situasjonen de neste månedene. London-klubbens manager Unai Emery skal være en stor tilhenger av ivorianeren.

Villarreal fikk om lag 330 millioner kroner for Bailly sommeren 2016. Han var José Mourinhos første kjøp som Manchester United-manager.

Manchester United har stopperne Marcos Rojo og Chris Smalling på skadelisten. Det er også problemer med skader i Arsenal-forsvaret med både stopper Rob Holding og høyreback Héctor Bellerín ute resten av sesongen.

Nettopp Manchester United og Arsenal barker sammen i FA-cupens fjerde runde på Emirates fredag. Solskjær har vunnet sine sju første kamper som United-manager.

Holder på ungguttene

Bailly er ikke den eneste Solskjær ikke ønsker å gi slipp på, for nordmannen har stoppet flere utlån av unggutter, sier akademisjef Nicky Butt.

Angel Gomes, Mason Greenwood, James Garner og Tahith Chong skal ha vært aktuelle for utlån i januar, skriver Manchester Evening News.​

– Planene er endret. Når det kommer en ny manager, kommer han med sine tanker. Han har et stort ord med i laget på hva som skjer. Vi hadde tidligere planer om å låne ut to-tre av dem fordi sjansene for å gå opp på førstelaget ikke så ut til å være der, sier Butt til lokalavisen.

Gomes fikk sin første førstelagskamp denne sesongen mot Huddersfield, mens Chong fikk debuten sin i FA-cupen mot Reading. Garner har reist med troppen til flere kamper og Greenwood har blitt trukket frem av Solskjær som en spiller som banker på døren til førstelaget.

– Dynamikken har endret seg fordi to-tre av dem som skulle blitt lånt ut blir nå involvert på treningsleirer, på benken og i troppen, sier Butt.​