– Vi inviterer til pressekonferanse torsdag for å orientere om den senere tids utvikling i saken om bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen, skriver familiens bistandsadvokat Svein Holden i pressemeldingen.

Søk i vannet

Pressemeldingen ble sendt ut mens dykkere fortsetter å søke i Langvannet som grenser til Hagen sin bolig.

Torsdag er det fem aktive dykkere som søker etter spor i vannet.

Innsatsleder i Øst politidistrikt, Anders Bu, ønsket ikke å kommentere om politiet har gjort funn torsdag klokken 11.

– Vi er i gang med nye søk, og kommer til å fortsette med dette både ut dagen og i morgen, opplyste Anders Bu, innsatsleder i Øst politidistrikt.

Onsdag ble det meldt at søkeforholdene er bedre enn politiet i utgangspunktet fryktet. Politiet opplyser at søkeforholdene er bra også torsdag, men at det likevel er krevende søk.

12 uker

Det er 12 uker siden 68 år gamle Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog.

Hagen, som er kone til milliardær Tom Hagen, forsvant fra familiens hjem den 31. oktober. Klokken 09:14 snakket Anne-Elisabeth Hagen med et familiemedlem på telefonen. Da ektemannen kom hjem fra jobb denne dagen klokken 13:30 var hun borte.

Det har i etterkant av forsvinningen blitt krevd løsepenger av familien, og politiet antar at kvinnen er bortført.

Bistandsadvokat Holden har tidligere sagt at familien har valgt å følge politiets råd om å ikke innfri kravet om løsepenger, men at de er villige til å inngå en dialog om de får et bevis på at Hagen er i live.

Politiet holdt lenge kortene tett mot brystet, men gikk offentlig ut med etterlysningen 9. januar. Siden har de mottatt over 1200 tips fra publikum.