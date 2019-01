Vinteren er høytid for testing av biler i vår del av verden. En rekke bilprodusenter kjører vintertester langt nord i Norge og Sverige.

Her får de prøvd ut nye biler under tøffe og realistiske forhold.

Det gjør også at det nå er gode muligheter for å oppdage store bilnyheter rundt om i landet vårt. Mange er gjerne svært godt kamuflert og stikker seg ut av den grunn. Mens andre kjører rundt uten å være særlig mye dekket til. Da er det ikke alltid like lett å oppdage dem.

Tyske skilter

Men Robert Nordli (31) fra Sarpsborg skjønte snart at det ikke var hvilken som helst bil han oppdaget denne uken, på ladestasjonen ved Amfi Borg.

– Jeg lurte først litt på hvilken modell det var som sto og hurtigladet. For det lignet hverken på Tesla Model X eller Hyundai Kona. Da jeg kom nærmere, så jeg det var Mercedes. Oppdaget da de tyske skiltene og at det var nye EQC, forteller Robert.

Da snakker vi en av årets store bilnyheter, som er ventet til Norge i sommer. EQC er første modell ut i den store elbilsatsingen til Mercedes. En rekke modeller følger etter.

Mercedes bryr seg ikke lenger om å kamuflere bilene, her er EQC knipset i Sarpsborg. Foto: Privat.

Gikk inn på kjøpesenteret

Disse EQC-eksemplarene er altså ute lenge før tiden. Mest sannsynlig er det snakk om kulde-testing. Og når du tester elbiler, må de nødvendigvis lades. Dermed blir det også muligheter for å ta bilder av dem.

– Skjønte testsjåførene at de ble oppdaget?

– Nei, de gikk litt rundt bilene selv, før de gikk inn på kjøpesenteret. jeg kunne nok da fått tatt bedre bilder også av interiør, men ønsket ikke tråkke over en grense, forteller Robert som slett ikke er ukjent med elbiler. Han er nemlig styremedlem i Østfold Elbilforening.

EQC følger i hjulsporene til Tesla Model X, Jaguar I-Pace og Audi e-tron når den kommer til Norge i sommer.

Norge blir viktig

– Jeg er spesielt interessert i elektrisk mobilitet, deriblant elektriske biler. Mercedes EQC er en av bilene jeg ser frem til i år, sammen med Audi e-tron og Tesla Model 3, forteller Robert.

For Mercedes blir EQC en uhyre viktig modell. Og særlig i starten blir det norske markedet viktig. Det har da også importøren fått merke, etter at de åpnet for reservasjoner av bilen.

I fjor var vi i Broom i Sverige, på den første presentasjonen av EQC. Her er noe av det vi rapporterte om derfra:

Karakteristisk front, denne får du se mange av i Norge etter lansering i sommer! Foto: Privat.

Priser i andre kvartal

Med null avgifter, rekkevidde på rundt 400 kilometer (målt etter den nye og mer realistiske WLTP-metoden), tilhengerfeste og heftige ytelser, kommer den til å passe ypperlig for mange nordmenn. Det blir også en potent bil. Effekten er 408 hk / 700 Nm – noe som gir 0-100 km/t på 5,1 sekunder. Det er omtrent identisk tid som Jaguar I-Pace bruker på samme øvelse, og betyr at du har sportsbilytelser.

Som ventet blir det også tilhengerfeste. EQC kan trekke 1,8 tonn. Det holder for mange, men akkurat her må den se seg slått av Tesla Model X, som klarer 2,2 tonn. Bagasjerommet er på 500 liter, det er ikke spesielt mye, bilstørrelsen tatt i betraktning. EQC er 4,76 meter lang og 1,84 meter bred. Den innvendige plassen i baksetet er god. Her kan man fint sitte tre i bredden, uten at det skaper problemer. Men takhøyden er noe begrenset.

Siste nytt fra den norske importøren er for øvrig at prisen på EQC skal være klar andre kvartal i år, før planlagt lansering som altså er til sommeren.

