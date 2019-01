Den røde Lamborghinien hadde et visningstall på bortimot 400 000, og sikret seg dermed førsteplassen. Andreplassen gikk til en yacht med en salgssum på svimlende 277 millioner kroner.

– Det er nok definitivt noe veldig mange av oss drømmer om, og som de færreste har mulighet til å kjøpe. Dette her er jo en helt spesiell båt. Den holder til i Monaco og har en egen jacuzzi, et eget treningssenter, og er over 200 kvadratmeter stor, sier kommunikasjonsrådgiver i FINN.no, Adele Cappelen Blystad, til God morgen Norge.

Humor skaper engasjement

I tillegg til å ha en liste over annonsene som ble mest sett, lager FINN.no en liste på de morsomte annonsene fra året som var. Der plukker de ut annonser som for eksempel har skapt mye engasjement på Facebook-siden deres, og annonser som brukerne deres tipser om.

– I fjor hadde vi over ni og en halv millioner nye annonser på FINN. Nesten åtte av disse var på "Torget", og det er særlig her vi ser at det er brukt mye humor, sier Blystad.

MALINGSSØL: Denne annonsen var på listen over fjorårets morsomste. Faksimile: FINN.no.

Kommunikasjonsrådgiveren kan fortelle at det til og med finnes en egen Facebook-side for folk som fascineres av bilder på FINN. Der deler de morsomme annonser de har funnet.

Annonsen som trolig skapte mest engasjement i fjor, var en Bolia-sofa som skulle gis bort.

– En veldig dyr sofa som har blitt veldig tilgriset av familiens søte, lille datter. Men kjempemorsom, og det var så mange som kommenterte og synes at dette var rasende festlig, forteller Blystad.

Raskere plukket opp og delt

Mye klikk betyr mye visninger, og de fleste ønsker akkurat det når de annonserer på FINN.no. Da kan humor være et nyttig virkemiddel.

– Det vi ser er at humor er kjempebra. Hvis du skriver en morsom og kul tekst, som folk kan kjenne seg igjen i, så blir den raskere plukket opp og delt. Kanskje den til og med blir skrevet om i andre medier, sier Blystad.

Hun påpeker også viktigheten av å ta gode bilder, og å være presis i beskrivelsen av det du selger i annonsen.

– Hvis du ønsker å lage en god annonse, så er tydelige, gode bilder kanskje det absolutt viktigste. I tillegg til å være detaljert i forhold til produktet. Morsomme bilder er også superkult. Vi har sett boligannonser der megler har lagt ut bananer i hele leiligheten for eksempel, og det er jo sånne ting som skaffer oppmerksomhet, sier hun.