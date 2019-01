Ifølge meteorolog Roar Inge Hansen i Storm er det bare å forberede seg på innetid til helgen.

– Man burde tenke seg om før man går på skitur i helgen. Det gjelder egentlig hele landet, opplyser meteorologen.

Mye nedbør

Det er Sør-Norge sør for Statt og Dovre som får det verste helgeværet, ifølge meteorolog Hansen. Her kommer det et lavtrykk inn fra både Island og Nordsjøen.

– Det blir perioder med snø over hele området. Enkelte stedet kan det komme opp mot en halv meter, sier Hansen.

Mesteparten av nedbøren vil komme i de sørlige områdene, og strekke seg mot Vestlandet. I kystområdene rundt Rogaland vil temperaturen ligge på rundt null grader. Det er derfor uvisst i hvilken form nedbøren vil vise seg.

I Oslo vil det bli mindre nedbør. Innover i landet spår meteorologen temperaturer rundt fem minusgrader, men det kan krype helt ned mot 15 minus nordover mot Tynset.

– Vanskelige fjelloverganger

Lavtrykket som kommer inn fra Nordsjøen er nokså kraftig, og det vil bli sterk vind nær Lindesnes og nordover på Vestlandet.

– Det kan også bli vanskelige forhold i de vestlige fjellstrøkene, og på fjellovergangene, sier Hansen.

Særlig i fjellområdene lenger sør på Vestlandet bør man være obs. Meteorologen anbefaler å sjekke veitrafikksentralens oppdateringer om fjellovergangene i helgen.

25 minus i Nord

I midt-Norge og Nord-Norge vil det bli lite nedbør og blå himmel. Det vil midlertidig bli svært kraftig vind også her.

– Det gjelder hele området, fra Trøndelag og helt opp til Tromsø. Det er ikke umulig at det kan komme en liten storm.

Temperaturen vil nærme seg ti kuldegrader i kystområdet. Kombinasjonen sterk vind og minusgrader kan føre til at sjøen pisker opp på fortøyde båter.

– Folk vil føle kulden og den sterke vinden. Innover i landet kan det krype helt ned til 25 minus, sier Hansen.