Jostein Grindhaug har vikariert som trener etter at Eirik Horneland tok over Rosenborg.

Haugesund bekrefter på sine nettsider torsdag formiddag at Grindhaug blir klubbens permanente trenerløsning.

45-åringen får med seg danske Sebastian Brydegaard som assistent. Begge trenerne har signert treårsavtaler med klubben.

– Sebastian og jeg har funnet tonen og arbeidet veldig godt sammen siden sesongoppkjøringen startet opp. Han er den systematiske og strukturerte av oss og sammen kompletterer vi hverandre på en fin måte, sier Grindhaug til klubbens nettsider.

Deilig med Grindhaug tilbake som trener for FKH i Eliteserien🤩 Flink med mennesker, og like flink med media! En herlig profil👏 — Jesper Mathisen (@jespermathisen) 24. januar 2019

Grindhaug har vært sportssjef i Haugesund etter at han ga seg og ble erstattet av Mark Dempsey på tampen av 2015-sesongen. Da hadde han vært trener for klubben siden 2009.

Før det hadde Jostein Grindhaug nesten 14 år som spiller i Haugesund.

– Spillerne har også respondert veldig bra på vår inntreden og den positive energien som har vært på treningsfeltet disse ukene har selvsagt vært avgjørende for at jeg takket ja til jobben som hovedtrener. Dette er en ambisiøs spillergruppe som vil utrette ting og for oss i trenerteamet er det et veldig godt utgangspunkt med tanke på sesongen vi har foran oss, sier han.

Haugesund endte på fjerdeplass i Eliteserien forrige sesong. Under Grindhaugs ledelse tok Haugesund en historisk bronsemedalje i 2013.

Grindhaug ble også kjent for sine friske uttalelser i pressen.

– Jeg har jo jobbet på søppelbil. Det var fantastisk bra. Og så jobbet jeg på rødbetåker da jeg var ti. Så gikk jeg med aviser, og deretter begynte jeg som lagergutt. Det var og fantastisk, for det var kaker der. Jeg spiste jo kaker hele tiden. Det var kanskje den beste jobben jeg har hatt, sa han på et foredrag i 2015 da han skulle ramse opp ting som var bedre enn å være fotballtrener.