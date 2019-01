Et slovensk vogntog ble stoppet i kontroll på E6 på Minnesund i onsdag formiddag med to flate dekk.

Sjåføren, som var på vei over fjellet til Vestlandet, fikk kjøreforbud og gebyr.

– Blanke dekk på dette føret er livsfarlig, sier kontrolleder i Statens vegvesen, Bjørn Uno Rognebu til TV 2.

Han forteller at det var umulig å måle noe mønster på de blanke dekkene.

Sjåføren ble stoppet i en rutinekontroll langs E6 i Minnesund og var på vei mot blant annet Ulsteinvik.

Han fikk kjøreforbud og et gebyr på 750 kroner per dekk med for liten mønsterdybde.

– Sjåføren er fra Serbia. Vi har informert han og sjefen hans om at han ikke kan kjøre videre før han har fått skiftet til godkjente dekk, forteller Rognebu.

Rognebu forteller at de glatte dekkene var på selve lastebilen, men at de også fant et ødelagt hjul på tilhengeren.

– Det er heldigvis ikke ofte at vi ser så dårlige dekk som dette på vinterstid. Likevel avdekker vi dårlige dekk på vogntog daglig, forteller Rognebu.