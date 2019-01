Se hele pressekonferanse i videovinduet øverst på siden!

Selv om mange tar til orde for at Ole Gunnar Solskjær skal ta over Manchester United på permanent basis etter at vikariatet går ut til sommeren, er faktum fremdeles at nordmannen er kontraktsbundet til Molde.

Derfor må Solskjær ri to hester.

– Planen er å dra tilbake

Mesteparten av kreftene brukes på å ri United-hesten, men det er likevel tid til å holde i tømmene i Molde også.

Flere nøkkelsigneringer er gjort i Rosenes by i løpet av de siste ukene og man er fullt i gang med oppkjøring til en ny sesong der Rosenborg skal detroniseres. Erling Moe har treneransvaret frem til sommeren, men Solskjær sa på torsdagens pressekonferanse i forkant av FA-cupoppgjøret mot Arsenal at han følger med.

– Planen er å dra tilbake. Men det er en av tingene som jeg legger til side. Jeg så deler av CSKA Moskva-kampen. De tapte 1-2 i den første treningskampen. Jobben min er å forbedre laget her og ta én kamp av gangen. Hjelpe laget og jobbe med spillerne her. Det er ikke vanskelig. Det er 24 timer i døgnet, så du kan bruke 10-15 minutter på å snakke med de hjemme, sier Solskjær.

Tror Sánchez vil elske hatsk stemning

45-åringen bekreftet også på pressekonferansen at Alexis Sánchez kommer til å være involvert i kampen mot Arsenal, chilenerens gamleklubb.

– Jeg tror han ville elsket det om publikum vendte seg mot ham. Som spiller slår stoltheten inn og du tenker at "jeg skal vise dere". Han har vært fantastisk på trening. Holdningen hans har vært akkurat som den skal, så forhåpentligvis kommer han til å nyte kampen, sier Solskjær.

Samtidig opplyste Solskjær at Marouane Fellaini, Marcos Rojo og Chris Smalling er ute til oppgjøret mot Unai Emery - en manager som fikk varm omtale.

– De slo oss da han hadde Sevilla. De slo Molde i Europaligaen. Jeg har hatt gleden av å møte han tidligere. De har gjort en god signering. Han er taktisk veldig god, sier Solskjær, som ikke kommer til å nedprioritere FA-cupen for å ha fokus på Premier League.

– Du må ikke prioritere. Jeg har en stor og sterk stall. Det blir én eller to endringer. Man prioriterer ikke noe over noe annet.