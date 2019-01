I EM 2016 i Polen tok Norge seg til en semifinale, som skulle spilles det tøffe laget Tyskland. Det tyske laget hadde vært gode gjennom mesterskapet. Norge sliter gjennom hele kampen, men holder seg tett opptil Tyskland helt til slutt. Det blir ekstraomganger, også i disse er Tyskland og Norge jevngode.

Mot de siste sekundene av kampen løper en tysk spiller ut på banen, men løper raskt tilbake. I de få øyeblikkene den tyske spilleren var på banen, var Tyskland åtte spillere, inkludert målvakt, mot Norges syv. Regelverket sier at hvis det er en spiller for mye på banen skal spilleren få to minutter utvisning. Hadde dommerne vært oppmerksomme på situasjonen, hadde Tyskland spilt med fem angrepsspillere mot Norges seks forsvarspillere.

Frykter ikke gjentakelse

Norges EM-skjebne kunne altså sett veldig annerledes ut. Norge protesterte etter å ha sett videoopptaket av hendelsen, men uten nytte. Det ble ingen ny semifinale og guttene gikk inn i en bronsefinale etter å ha tapt med ett mål.

TV 2 Sportens håndballekspert, Bent Svele, tror ikke knepet kan gjentas i fredagens semifinale.

– Alt kan skje, men jeg tror nok ikke det tilfellet gjentar seg på fredag. Det er også vanskelig at det skjer uoppdaget på grunn av alt videoutstyret de har nå, mener Svele.

Tilfellet fra 2016 er ikke første gang Tyskland har satt på en ekstra spiller for å få Norge ut av et mesterskap. I München ble OL avholdt i 1972, her var Norges håndballherrer plassert i gruppespill med Tyskland. Det tyske laget satt på en ekstra spiller i de siste spillesekundene, som sendte Norge ut av de olympiske leker.

– Det er et stort sprik mellom disse tilfellene, så det er ikke en daglig metode for Tyskland. Sånt skjer og protestene resulterer veldig sjelden i omkamp, da det er for lite tid til det rett og slett, sier Svele.

Det blir trøkk

I fredagens semifinale har Tyskland fordelen av å være på hjemmebane. Tyskland er et lag med en målvakt i verdensklasse og de spiller tøft defensivt. Svele tror det blir Norges største utfordring i semifinalen.

– Det blir trøkk og det koster å spille semifinale. Det avhenger av hvor tøffe Tyskland får lov til å være i forsvar, men som kjent er de tøffe og de liker å sloss litt inne på linjen, sier Svele.

Norge møtte Danmark på hjemmebane tidligere i mesterskapet, der fikk de kjenne på trøkket i hallen og hvordan det kan fyre opp et hjemmelag. Norge gikk ut av den kampen med en dårlig følelse og null poeng. Svele mener Danmark har et bedre angrep enn Tyskland, men han tror semifinalen på fredag blir like tøff.

– Norge må stå godt defensivt og vi må ha høyt nivå på målvaktene slik at vi kan få muligheten til å løpe kontringer, på den måten kan vi slippe litt unna det tøffe forsvaret til Tyskland.