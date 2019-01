Pickupen Ranger er en stor suksess for Ford, både i Norge og resten av Europa.

De fire siste årene har den toppet de europeiske salgslistene for pickuper, her hjemme holder den en solid andreplass bak legenden Toyota Hilux.

Typisk for klassen er Ranger en robust bil som tåler tøffe tak. Men samtidig har den komfort og kjøreegenskaper som ikke er langt unna personbil-standard.

Nå er det klart for en oppgradering av Ranger. Her er det snakk om endringer på både design og motor, i tillegg til at mer utstyr blir tilgjengelig.

Først i klassen

Utvendig har både støtfanger og grill blitt fornyet. Nye farger som Diffused Silver og Blue Lightning kommer også. De mer påkostede versjonene blir utrustet med Xenon hovedlys og LED-lys

Ranger er en av de mest komfortable og kjøreglade bilene i klassen.

Ranger er tilgjengelig både som Super Cab og Double Cab. Alle variantene med firehjulstrekk som standard.

Ranger er den første i klassen som tilbys med antikollisjonssystem med fotgjengeroppdagelse og intelligent fartsholder. I tillegg til førerassistanseteknologiene som allerede finnes på dagens Ranger, kommer den også med en aktiv parkeringsassistent som automatisk manøvrerer og parkerer bilen for deg. Det eneste du trenger å gjøre er å gasse og bremse. Bilen kommer også for første gang med nøkkelfri start.

Pickuper som Ranger er primært arbeidsbiler i vår del av verden, men noen kjøper den også til privat bruk.

10-trinns automat

Med de nye Double Cab-variantene av Ranger tilbys det et aktivt støyreduksjonssystem i kupeen, det er ikke akkurat dagligdags på en pickup!

Rangers nye 2-liters dieselmotor kommer både med 130 og 170 hestekrefter. Dessuten en 213-hesters bi-turbo som har dreiemoment på hele 500 Nm.

I tillegg til 6-trinns manuell girkasse kommer både 170- og 213-hesters motorene på Ranger med Fords 10-trinns automatgirkasse. Den brukes i dag i så forskjellige bilmodeller som F-150 pickup og nye Mustang. Den nye automatgirkassen reduserer dieselforbruket med hele 9 prosent, sammenlignet med den utgående varianten.

Mindre drivstofforbruk og mulighet for enda mer utstyr er blant nyhetene når Ford Ranger får en facelift.

Trekker 3.500 kilo

Nye Ranger blir også tilgjengelig med Ford Pass Connect. Dette er innebygget modemteknologi som gir deg muligheten til å styre en rekke av bilens funksjoner og få tilgang til kjøretøydata fra en app på mobiltelefonen. Du kan for eksempel låse opp og igjen bilen, sjekke kjøretøystatus som dekktrykk, drivstoff- og oljenivå, samt lokalisere bilen.

Med modem blir Ranger til et mobilt Wi-Fi hotspot, hvor hele 10 enheter kan koble seg til internett.

På flaggskipet Ranger Wildtrack og Ranger Limited kan du også få enda flere premium-funksjoner, som for eksempel en baklem som er ekstra lett å lukke igjen.

Ranger har for øvrig bakkeklaring på 23 centimeter og takler vann med dybde på inntil 80 cm. Nyttelasten er på 1.252 kilo og maks tilhengervekt på opptil 3.500 kilo.

Slik ser det ut innvendig. Her er kontrasten stor til de primitive pickup-interiørene som var vanlig for bare få år siden.

