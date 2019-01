Rekordkjøpet har vært savnet siden privatflyet han satt i forsvant fra radaren mandag kveld.

Dalman har siden forsøkt å få på plass en tidslinje over hendelsene som ledet til at Salas fly forsvant, skriver Sky Sports.

Flyet forsvant over Den engelske kanal etter at Cardiffs rekordkjøp var innom Nantes for å ta farvel med gamle lagkamerater.

– Vi har sett nærmere på det, og det er åpenbart at klubben hadde ansvaret for å tilby spilleren å arrangere transport. Han ville reist med kommersielle flyselskaper, sier styreformann Dalman til Sky Sports News.

Sala skulle i utgangspunktet ta toget til Paris, fly fra Paris til London, for så å kjøre til Cardiff. Cardiffs styreformann Mehmet Dalman forteller at Sala heller ville arrangere turen selv, da flyturen i privatflyet ville ta mye kortere tid.

Styreformannen benyttet også anledningen til å takke fans og klubber over hele verden for deres tanker og bønner etter at nyheten om det savnede flyet ble kjent.

– Det har vært et par vanskelige dager, men jeg må si at fotballfamilien har vært veldig støttende, ikke bare innad i Cardiff, men verden over. Vi er veldig takknemlig for støtten.

– Det er tragisk. Vi fortsetter å håpe og be, men man må være realistisk og det ser ikke bra ut i øyeblikket, avsluttet Dalman.

Politiet melder på Twitter torsdag morgen at søket etter Sala og piloten er gjenopptatt.